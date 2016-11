Rosberg ist reif für den WM-Titel

Rosberg weiß, wovon er spricht. Seit 2006 gehört er dem Formel-1-Zirkus als Fahrer an. 204 Grand-Prix-Rennen hat er bestritten, 23 Mal stand er bislang am Ende ganz oben auf dem Podium. Neun dieser Siege feierte er alleine in dieser Saison, weshalb er nun dem WM -Titel so nahe ist wie nie. Auf diese Krönung seiner Karriere wartet Rosberg nun quasi schon seit Beginn seiner Karriere, die er bei seinem ersten Formel-1-Rennen im Williams in Bahrain mit einer Aufholjagd vom Ende des Feldes bis auf Rang sieben und einer schnellsten Runde startete.

Akribischer Arbeiter

Der Wechsel zu Mercedes zur Saison 2010 schien der Durchbruch zu sein. Doch in den folgenden drei Jahren stand Rosberg im Schatten von Michael Schumacher, der im Silberpfeil sein Comeback gab. Danach scheiterte er drei Mal im internen Duell mit Hamilton, der Schmumachers Cockpit 2013 übernahm. Zwei Mal verlor er dabei den Kampf um den WM -Titel gegen den Briten. Das hat die Zweifel genährt, ob Rosberg überhaupt in der Lage sei, den Titel zu gewinnen. "Das Zeug zum Weltmeister musst Du in dir tragen" , sagt der dreimalige Champion Jackie Stewart.

Rosberg ist kein Instinktfahrer wie Lewis Hamilton oder sein Vater Keke, der 1982 Weltmeister wurde und den Niki Lauda kürzlich als "finnisches Naturtalent, aber nicht besonders harten Arbeiter" , charakterisiert hat. Der Sohn ist das Gegenteil, ein akribischer Arbeiter. Er gilt als Musterschüler, der sich in jedes Detail einarbeitet. So hat er etwa die Nähte seines rechten Handschuhs vesetzen lassen, um feinfühliger starten zu können.

Neue Härte

Was seine Kritiker ihm nach den letzten beiden Saisons jedoch absprachen, war die Härte im Rennen und die absolute Risikobereitschaft. Doch das hat sich inzwischen geändert. Es ist dieser Wandel, der Rosberg nun offenbar endgültig die Titelreife und damit einen Vorteil gegenüber Hamilton beschert hat. "Statt in Depressionen zu verfallen, hat er sich diese Härte antrainiert" , hat Lauda der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erzählt. "Und jetzt merkt Lewis plötzlich, dass er gegen diesen Nico mit seinem Naturtalent allein nicht mehr ankommt."

Selbst als Hamilton im Laufe der Saison zwischenzeitlich aus einem 43-Punkte Rückstand, einen 19 Punkte Vorsprung machte, ließ sich Rosberg nicht irritieren. Er habe genug Möglichkeiten, "mir selbst zu zeigen, dass ich nach schwierigen Momenten immer am stärksten bin" , erklärte er. Zuletzt ist Hamilton in Austin und Mexiko aber wieder zwei Mal vor Rosberg ins Ziel gekommen, was dem Deutschen sofort als Zaudern ausgelegt wurde.

Sein Berater Gerhard Berger, der im Sommer den neuen Vertrag mit Mercedes für Rosberg aushandelte, sieht das anders. "Ich glaube, dass Nico bis Mexiko nur keinen Ausfall riskieren wollte und deshalb Gefahren aus dem Weg ging" , sagte er der Sport-Bild. "Jetzt aber kann er mit einem Sieg alles selbst entscheiden. Ich würde schon in Brasilien versuchen, den Sack zuzumachen. Das heißt aggressiv gegen Hamilton fahren, der ab jetzt mehr zu verlieren hat." Sollte es in Brasilien noch nicht klappen, bleibt Rosberg dann immer noch sein Mantra und das letzte Rennen in Abu Dhabi.

Stand: 10.11.2016, 12:57