Formel 1 - Mercedes und das seltsame Gefühl

"Das ist natürlich enttäuschend, in Monte Carlo nicht auf das Podium zu kommen“ , sagt der Viertplazierte, Valtteri Bottas, nach dem Großen Preis von Monaco. Nach dem Rennen erscheinen in der Interviewzone alle Fahrer, um ihre Eindrücke zu schildern. Während die ersten drei sich noch bei der Siegerehrung feiern lassen, machen das zuerst diejenigen, die es nicht auf das Siegerpodium geschafft haben.

Kein Mercedes auf dem Podium - ganz was Neues

Überwiegend ist da viel von fehlender Geschwindigkeit, fehlendem Abtrieb, Rutschen und im Verkehr steckenbleiben die Rede, von falscher Strategie und technischen Problemen. Lewis Hamilton - von Startplatz 13 auf Rang 7 ins Ziel gekommen - formuliert es grundsätzlicher: "Noch nie hat sich das Auto in den letzten Jahren so seltsam angefühlt.“ Bottas und Hamilton sind die Piloten der "Silberpfeile". Und für sie bedeutet, nicht bei der Siegerehrung zu sein, eine klare Niederlage. Für das Team ist es das schlechteste Ergebnis in diesem Jahr. Dass kein Mercedesfahrer bei der Siegerehrung ist, ist wirklich lange her.

In Barcelona im Mai 2016 kamen sich Nico Rosberg und Lewis Hamilton kurz nach dem Start so nahe, dass Blechschaden und der Ausfall beider die Konsequenz war. Sonst war in der vergangenen Saison immer mindestens ein Fahrer von Mercedes auf dem Podium, bei 21 Rennen holt die Mannschaft acht Doppelsiege.

Neue Regeln verschieben Kräfteverhältnisse

Dass das in Monaco in diesem Jahr anders war, liegt nicht am Fehlverhalten der Fahrer, das Gesamtpaket ist nicht gut genug. Motorsportchef Toto Wolff meint: "Wir hatten das gesamte Wochenende Schwierigkeiten, das Auto ins richtige Fenster zu bringen, in dem die Vorder- und Hinterachse richtig zusammenarbeiten und die Reifen im richtigen Temperaturfenster sind. Wir stehen etwas neben den Schuhen.“

Nach den erfolgreichen Jahren 2014, 2015 und 2016, in denen Mercedes die übrigen Teams zuweilen sogar vorführte, stellt sich nun die Frage: Warum ist das so? Was hat sich verändert? Zunächst wurde vor dieser Saison das technische Reglement zum Teil neu festgelegt. Die Autos sind jetzt breiter, mit deutlich breiteren Reifen, schwerer, aber trotzdem wesentlich schneller. Mit dafür verantwortlich ist eine andere Aerodynamik. Die Teams verfolgen dabei verschiedene Strategien in ihrem Fahrzeugaufbau, um den Luftstrom so zu leiten, dass sie eine bestmögliche Haftung generieren. Mercedes versucht dies über ein längeres Auto.

"Unser Auto ist eine kapriziöse Diva"

Schon bei den Testfahrten Mitte März hat sich gezeigt, dass sich dadurch das Kräfteverhältnis im Feld verändert hat. "Wir sehen einen Ferrari, der unglaublich schnell ist, der mit seiner aerodynamischen Lösung auf den Punkt kommt. Wir sind nicht irgendwo, aber nicht mehr das schnellste Auto im Feld“ , so Toto Wolff. "In der Geschichte hat es kein Team gegeben, das über eine so große Reglementsänderung hinweg seine Position hat halten können. Ich finde, dafür sind wir nicht schlecht aus den Startblöcken gekommen. Wir haben drei von sechs Rennen gewonnen, wir fighten mit Ferrari. Unser Auto ist ein bisschen eine kapriziöse Diva, das zwar schnell fahren kann, aber nicht einfach im Handling ist!“

Viele Faktoren spielen eine Rolle, die Unterschiede machen sich von einem auf den anderen Tag bemerkbar. So erklären sich die schwankenden Leistungen in Qualifying und Rennen. Wolff erkennt allerdings in anderen Veränderungen auch Verbesserungen: Valtteri Bottas, den Nachfolger von Weltmeister Nico Rosberg, sieht er als "die beste Alternative, die am Markt war“ und zum anderen "als richtig guten Mann“ .

Stimmung im Team offenbar wieder besser

Lewis Hamilton (l.) und Valtteri Bottas

Bottas bestätigt das mit seiner Pole Position in Bahrain und seinem ersten Sieg in Sotschi. Der Finne soll "dagegen halten und Lewis mit dieser Dynamik antreiben.“ Das interne Duell zwischen Hamilton und Rosberg war in der vergangenen Saison stark negativ aufgeladen. "Die Beziehung Valtteri und Lewis bringt wieder einen positiven Spin, das ist für viele jetzt einfacher, sorgt für eine bessere Stimmung“ , sagt Wolff.

Fahrer wie Lewis Hamilton brauchen ein funktionierendes Umfeld, eine gute Stimmung, um ihre Extraklasse abrufen zu können. Der Brite findet in diesem Jahr Gefallen am Zweikampf mit Sebastian Vettel. Das Duell der beiden gilt als das zündende Element der Serie, ruft allerdings gleichzeitig den Aufsichtsratschef des Rennstalls, Niki Lauda, auf den Plan: "Vettel hat jetzt 25 Punkte Vorsprung. Wenn der nicht ausfällt, ist die Sache gelaufen!“

Lauda warnt vor Vettel, Hamilton lobt den Deutschen

Hamilton dagegen lobt den Ferrarifahrer: "Es ist ein harter Kampf, der sicher noch intensiver wird. Aber ich hatte noch nie zu einem anderen Fahrer ein so respektvolles Verhältnis.“ Das ist auch eine verbale Retourkutsche an Nico Rosberg, der ihn im vergangenen Jahr geschlagen hat und den er nicht mehr besonders schätzt. Rosberg hat ihm den Spaß verdorben. Jetz hat er ihn wieder: "Ich fühle mich wohl in meinem Team, auch wenn wir bestimmte Dinge am Auto noch nicht ganz verstanden haben."

Die Titelverteidigung ist für Mercedes nach wie vor das erklärte Ziel. Auch unter den veränderten Vorzeichen. "Die Serie, dass nach großen Regeländerungen die führende Mannschaft ihre Spitzenposition verliert, gilt es für uns zu brechen.“

