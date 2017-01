Formel 1 - Technik-Boss Lowe verlässt Mercedes

Der Rennstall bestätigte am Dienstag (10.01.17) den Abschied des Briten nach dreieinhalb Jahren. Der 54-Jährige hatte Mercedes gemeinsam mit Teamchef Toto Wolff zuletzt dreimal in Serie zum Konstrukteurs-Titel geführt. Einen Nachfolger benannte der Rennstall zunächst nicht. Lowe hatte seine Zeit in der Formel 1 bei Williams begonnen, ehe er dann viele Jahre für McLaren tätig war. "Ich hatte dreieinhalb unglaublich erfolgreiche und wundervolle Jahre bei Mercedes, in denen ich mit einer fantastischen Gruppe von Menschen zusammengearbeitet habe" , sagte Lowe, der sich nun "auf neue Herausforderungen" freue.

Wolff dankt Lowe - und relativiert

Mercedes-Teamchef Toto Wolff dankte seinem langjährigen Technikchef nach dem Gewinn von drei Fahrer- und Konstrukteurstiteln in Serie für "seinen Beitrag zu diesem bedeutenden Kapitel in der Motorsport-Geschichte von Mercedes." Allerdings sei "Erfolg ist in der Formel 1 nicht von einzelnen Personen abhängig, sondern von den Stärken und technischen Fähigkeiten eines Teams" , führte der Österreicher aus.

Bottas-Verpflichtung rückt näher - und Massas Comeback

Lowes Rückkehr in eine Führungsposition bei Williams könnte auch Vorbote für den erwarteten Wechsel des Finnen Valtteri Bottas zu Mercedes sein. Williams hatte zunächst die Freigabe für Bottas verweigert, der als Favorit auf die Nachfolge des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg im Silberpfeil gilt. Mit dem Entgegenkommen von Mercedes in Sachen Paddy Lowe sowie reduzierten Preisen für die Mercedes-Kundenmotoren könnte Williams aber seinen Widerstand gegen einen Wechsel von Bottas aufgeben. Das Cockpit von Bottas könnte dann Felipe Massa übernehmen, der eigentlich seine Karriere bereits beendet hatte.

Für das deutsche Talent Pascal Wehrlein (Worndorf/22) würde sich der Traum vom sofortigen Aufstieg zu Mercedes damit definitiv nicht erfüllen. Noch nach Rosbergs Rücktritt Anfang Dezember galt der Mercedes-Junior als Favorit, in der Folge wurde jedoch deutlich, dass Mercedes sich auch angesichts der umfassenden Regel-Reform 2017 einen erfahrenen Piloten wünscht.

dpa/sid | Stand: 10.01.2017, 19:02