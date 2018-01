Der 22-jährige Russe Sergej Sirotkin wird künftig für die Briten an den Start gehen. Der 19-jährige Kanadier Lance Stroll war nach einer ordentlichen Rookie-Saison als zweite Stammfahrer bereits bestätigt worden.

Damit starten 2018 erstmals seit 22 Jahren nur zwei Deutsche in eine Formel-1-Saison. 1996 waren Michael Schumacher und Heinz-Harald Frentzen dabei, nun sind nur noch Sebastian Vettel im Ferrari und Nico Hülkenberg im Renault übrig.

Ersatzfahrer bei Mercedes