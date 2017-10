Die Ausgangslage

Vor dem 17. Saisonrennen führt Mercedes-Pilot Lewis Hamilton die Gesamtwertung mit 306 Punkten an. 59 Zähler dahinter folgt Sebastian Vettel im Ferrari. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas ist mit 234 Punkten Dritter.

Die Rechenspiele

Hamilton kann in Austin vorzeitig zum vierten Mal Formel-1-Weltmeister werden - allerdings nicht aus eigener Kraft. So müsste er das Rennen gewinnen, und Sebastian Vettel dürfte nur Sechster werden. Dann hätte Hamilton 76 Punkte Vorsprung auf den Deutschen und wäre in den letzten drei Rennen nicht mehr einzuholen. Auch wenn er Zweiter wird, sein Teamkollege Bottas nicht gewinnt und Vettel höchstens auf Platz neun landet, wäre der Titel Hamilton sicher.

Mercedes stapelt tief

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton übt sich vor dem Rennen in Bescheidenheit. "Es kann noch alles passieren. Ich muss jetzt einfach versuchen, konzentriert zu bleiben und weiter so abzuliefern", sagt der Brite: "Es sind noch 100 Punkte zu vergeben, das ist eine Menge." Doch die Tendenz spricht klar für ihn, nach der Sommerpause hat er vier von fünf Rennen gewonnen. "Lewis hat das Momentum, alles läuft in seine Richtung. Sebastian braucht jetzt ein Wunder" , sagte der noch amtierende Weltmeister Nico Rosberg.

Ferrari hofft weiter

Die Scuderia klammert sich an die Mini-Chance. Doch dafür müssen die Autos zuverlässiger werden. In Suzuka fiel Vettel wegen einer defekten Zündkerze aus, im Rennen davor in Malaysia hatten er und Teamkollege Kimi Räikkönen Motorenprobleme. Vettel hofft auf ein Ende der Pechsträhne. "Was uns passiert ist, kann anderen jederzeit auch passieren. Es gleicht sich alles immer wieder aus" , sagt er. Vettel hofft, dass sich das Glück noch rechtzeitig zu seinen Gunsten wendet. "Wenn das Tempo passt, dann können wir alles schaffen" , sagt der Deutsche und bleibt kämpferisch: "Wir haben immer noch eine Chance. Es liegt jetzt nur nicht mehr so in unserer Hand, wie wir das gerne hätten."

Red Bull lauert

Chancen hat aber auch Red Bull. Der Rennstall hat zuletzt mächtig aufgeholt. Max Verstappen gewann in Malaysia und war auch in Japan dicht dran. Kollege Daniel Ricciardo stand in neun der vergangenen zwölf Rennen auf dem Podium. Auch die Strecke in Austin könnte Red Bull liegen.

Die Strecke

Sebastian Vettel am Aussichtsturm

Jede Menge Kurven und zwei Highspeed-Geraden - das ist der Circuit of the Americas. Die Besonderheit: Gleich nach dem Start geht es bergauf in die erste Kurve. Die Piloten rasen dabei auf eine 41 Meter hohe "Wand" zu. "Man sieht nur diesen riesigen Hügel vor sich. Beim Anbremsen kann man den Scheitelpunkt gar nicht sehen" , sagt Lewis Hamilton. Der 5,513 Kilometer lange Kurs ist bei den Fahrern beliebt. "Die Strecke ist schnell, hat einen schönen Fluss und gehört definitiv zu den besten im Kalender für das Überholen" , sagt Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo. Und Renault-Fahrer Nico Hülkenberg sagt: "Von all den modernen Strecken, die in den vergangenen Jahren gebaut wurden, sticht diese heraus. Das Design ist überragend, mit vielen coolen Kurvenkombinationen, die toll ineinander fließen." Hingucker ist der Aussichtsturm an der Strecke. Die Fahrer müssen 56 Runden absolvieren.

Die Statistik

Erst seit 2012 steht Austin im Rennkalender. Vier der fünf Grand Prix gewann Lewis Hamilton, Sebastian Vettel siegte 2013. Immerhin gingen vier der fünf Pole Positions an deutsche Fahrer. Zweimal war Vettel Schnellster der Qualifikation, dann zweimal Nico Rosberg. Vettel hält seit fünf Jahren auch den Rundenrekord.

Neue Gesichter

Der Neuseeländer Brendon Hartley gibt in Austin sein Formel-1-Debüt. Er übernimmt das Toro-Rosso-Cockpit von Pierre Gasly, der zeitgleich um den Titel der japanischen Super Formula fährt. Das zweite Auto des Teams steuert der zuletzt zum Reservisten degradierte Russe Daniil Kwjat. Denn Carlos Sainz junior, der zweite Toro-Rosso-Pilot, ist zu Renault gewechselt und hat dort den Platz des Briten Jolyon Palmer eingenommen.

Show und Spektakel

Fans in Austin

Rund um den Grand Prix herrscht jede Menge Tam-Tam und Spektakel. Die Amerikaner setzen ganz auf den Show-Effekt, so treten Justin Timberlake und Stevie Wonder am Pistenrand auf. Der im August zurückgetretene Sprint-Superstar Usain Bolt wird die Fahrer auf die Einführungsrunde schicken. Der aus dem Boxsport bekannte Ringsprecher Michael Buffer wird die Piloten ankündigen. Dafür wird eigens das Startprozedere um 15 Minuten vorverlegt.

