In den ersten drei Rennen hatte man den Eindruck, dass Lewis Hamilton ein wenig entspannter an die Sache herangeht als in der jüngeren Vergangenheit. Aber er scheint sich auf den Zweikampf zu freuen: "Er will mich da draußen fertig machen" , sagt der Brite über Sebastian Vettel. "Und umgekehrt gilt das genauso. Ich bin in Top-Form, Mercedes ist in Top-Form. Auch Seb' fährt am Limit, und Ferrari ist so stark wie seit zehn Jahren nicht."