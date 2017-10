Die Ausgangslage

Vor dem 17. von 20 Rennen führt Mercedes-Pilot die Gesamtwertung mit 331 Punkten souverän an. Sein größter Widersacher Sebastian Vettel liegt auf Rang zwei im Ferrari schon 66 Zähler hinter ihm. Dritter ist Hamilton Teamkollege Valtteri Bottas mit 224 Punkten.

Rechenspiele

Hamilton kann in Mexiko aus eigenen Kraft seinen vierten WM-Titel perfekt machen. Dazu reicht dem Briten ein fünfter Platz. Sollte Vettel nicht gewinnen, reicht sogar Rang neun. Und sollte Vettel nicht mindestens Zweiter werden, ist es völlig egal, wann Hamilton ins Ziel fährt. Er könnte sich dann sogar einen Ausfall leisten. Dahinter steckt, dass in den drei verbleibenden Rennen nur noch 75 Punkte zu vergeben sind. Alles spricht für Hamilton. Neun Siege in den bisherigen 17 Rennen hat der Mann aus Stevenage in diesem Jahr geholt, davon allein fünf der sechs Grand Prix seit der Sommerpause gewonnen. Aus einem 14-Punkte-Rückstand auf Vettel nach elf Rennen machte Hamilton einen 66-Zähler-Vorsprung.

Das sagen die Fahrer

Ausblick auf die Strecke von Mexiko

Wegen der aussichtslosen Lage hat Vettel den WM-Kampf so gut wie aufgegeben. Der 30-Jährige schaut schon auf 2018. "Es liegt an uns, die letzten Lektionen sauber hinter uns zu bringen und die letzten Schritte dann zu gehen" , sagt der Deutsche. Hamilton hält dagegen gewohnt den Ball flach. "Es ist nah dran. Das hört sich gut an. Ich werde noch härter arbeiten, um sicher zu gehen, dass wir wieder an die Spitze kommen" , erklärt der Brite. Und auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff bleibt zurückhaltend: "Das ist Motorsport. Ich kann mir jedes Szenario vorstellen. Es ist erst geschafft, wenn wir es mathematisch erreicht haben."

Die Strecke

Keine Formel-1-Strecke liegt so hoch wie der Autódromo Hermanos Rodríguez - rund 2250 Meter über Meeresniveau. Beim schweren Erdbeben vor einem Monat blieb das Autódromo nach Angaben der Streckenbetreiber von schweren Schäden verschont. Die Fahrer erwartet ein Hochgeschwindigkeits-Spektakel. Besonderes Highlight: Der 4,304 Kilometer lange Kurs führt unter anderen durch das Baseballstadion Foro Sol, wo auch die Siegerehrung stattfindet. Hinter dem Stadion geht es für die Fahrer auf die langgezogene 1,314 Kilometer lange Start-Ziel-Gerade. 71 Runden sind zu fahren. "Die Strecke ist ein großartiger Ort und hat eine einzigartige Kulisse. Keine andere Strecke, auf der wir fahren, hat einen Stadion-Sektor wie in Mexiko. Sie ist mit keiner Rennstrecke zu vergleichen, auf der ich bisher war" , sagt Red-Bull-Pilot Max Verstappen. "Ich mag die Atmosphäre an der Strecke, weil die Fans sehr leidenschaftlich sind" , erklärt Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein.

Die Statistik

Michael Schumacher feiert in Mexiko

Nach 23 Jahren Abstinenz feierte Mexiko 2015 die Rückkehr in den Formel-1-Kalender. Einziger deutscher Sieger war 2015 Nico Rosberg. Der hält er mit 1:20,52 Minuten auch den Streckenrekord. Im vergangenen Jahr siegte Lewis Hamilton. Für Michael Schumacher war das Mexiko-Rennen ebenfalls etwas ganz Besonderes. 1992 fuhr er hier in seinem erst achten Grand Prix erstmals auf das Podest. Der spätere Rekordweltmeister belegte damals im Benetton den dritten Rang. Rekordsieger sind Alain Prost, Nigel Mansell und Jim Clark, die alle je zweimal gewannen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 27.10., 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 26.10.2017, 10:58