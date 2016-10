Die Strecke in Mexiko-Stadt zählt zu den schnellsten in der Formel 1. Die Zuschauer erwartet ein echtes Hochgeschwindigkeits-Spektakel. 2015 fuhr Pastor Maldonado eine Höchstgeschwindigkeit von 366,4 km/h . 2016 sollte sogar noch etwas mehr drin sein, weil mehr Gummi auf der Straße ist und der Asphalt nicht mehr so rutschig wie noch im ganz neuen Zustand. Zum Vergleich: Kimi Räikkönen wurde in diesem Jahr auf der ebenfalls sehr schnellen Strecke in Monza mit "lediglich" 358,3 km/h gemessen. Dort hatte Antonio Pizzonia im Jahr 2004 die bislang höchste gemessene Geschwindigkeit der F1 in einem Wettbewerb (369,9 km/h ) erzielt.