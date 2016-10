Das Wochenende in Mexiko gewährte einen kleinen Einblick in das Seelenleben des viermaligen Weltmeisters in dieser verkorksten Saison mit der Scuderia, und Vettel gab dabei kein gutes Bild ab. Gemeinsam mit dem ohnehin viel kritisierten Max Verstappen von Red Bull Racing hatte er die Schlussphase des Rennens geprägt, und anschließend brach ein Sturm der Entrüstung über beide herein.

Vettel als Rumpelstilzchen

"Vettels Verhalten ist eines viermaligen Weltmeisters nicht würdig" , urteilte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko. Schon das gesamte Rennwochenende über war Vettel durch dünnhäutige Kommentare aufgefallen, in Training und Rennen beschimpfte er unter anderem Fernando Alonso ("Idiot") und Felipe Massa ("dumm") via Boxenfunk. Als Verstappen sich dann in der Schlussphase unfair zur Wehr setzte, legte Vettel noch einmal nach. Da eine Strafe zunächst ausblieb, zeterte er über Renndirektor Charlie Whiting. "Fuck off!" , brüllte Vettel gleich zweimal in seinen Helm.

Den Heppenheimer hatte ein Abwehrmanöver von Verstappen in der viertletzten Runde in Rage gebracht. Der 19-Jährige musste nach einem Verbremser über den Grünstreifen fahren, ließ anschließend den Kontrahenten aber nicht gewähren und verteidigte seinen dritten Platz. Die Rennkommissare brummten dem Niederländer nach der Zieldurchfahrt eine Fünf-Sekunden-Strafe auf, wodurch der viermalige Weltmeister vermeintlich Position drei sicher hatte. Red Bull allerdings beschwerte sich, dass der Ferrari-Fahrer durch einen unerlaubten Spurwechsel während des Bremsens Daniel Ricciardo zum Ausweichen genötigt habe. Das Resultat: Auch Vettel wurde mit einer Zeitstrafe belegt und verlor Rang drei. "So wünscht man sich keinen Rennausgang, dass man über die Linie fährt und einen Hals hat, dass einem der Kragen platzt" , hatte Vettel vor seiner Sanktionierung gesagt. Er sei offensichtlich sehr "arrabbiato", also grantig, gewesen.

Verstappen als Kamikaze

Vettels Wut und seine Schimpftiraden seien "lächerlich", sagte Verstappen später, "er sollte mal zur Sprachschule gehen, er schreit das ganze Wochenende über in den Funk. Ich glaube, er ist zur Zeit einfach ein frustrierter Kerl." Diese Aussage traf durchaus den Punkt, denn Vettel ist sein Frust seit Monaten anzumerken. Es läuft nicht wie gewünscht bei Ferrari - und wenn ihm dann die seltenen Erfolgserlebnisse durch die Finger zu rinnen drohen, dann kommt es zu Vorfällen wie in Mexiko

Verstappens Worte zeigen aber auch exemplarisch, warum der Niederländer so viele Antipathiepunkte sammelt: Der 19-Jährige hat bei allem Talent einen Hang zur Selbstgerechtigkeit, wirkt mit seinen Aussagen gegenüber Etablierten ziemlich oft unverschämt. "Verstappens Talent ist so groß wie seine Arroganz" , schrieb die italienische Zeitung "Tuttosport".

Verstappen indes sorgte noch mit einer Kollision schon in der ersten Runde gegen Nico Rosberg für mächtig Verstimmung. Der Mercedes-Pilot sprach von einem "Red-Bull-Kamikaze" und "ein bisschen Harakiri". Vor allem Teamaufsichtsrat Niki Lauda zürnte: "Der muss aufhören, wie ein Großkopferter in die Rennen zu gehen. Die Wut der anderen Piloten wird immer größer. Der Typ hat ein unglaubliches Talent und haut sich alles wieder zusammen."

Vettel rudert zurück

Anders als Verstappen fand Vettel vor seiner Flucht aus dem Fahrerlager immerhin noch zurück zu gemäßigten Tönen. Er entschuldigte sich bei Whiting. "Das war nicht richtig von mir" , räumte er ein. Und auch über den jungen Niederländer äußerte er sich versöhnlich. "Er ist ein großartiger Junge, er ist schnell, er macht Druck, er definiert ein wenig die Grenzen neu" , sagte Vettel: "Aber mit einigen Aktionen schadet er sich mehr, als dass es ihm nützt." Das gilt allerdings auch für den Deutschen.

sid/dpa | Stand: 31.10.2016, 12:37