Anfang 2017 wurde viel gelästert über Stroll, als er seine ersten Schritte in der Formel 1 machte: Bei den ersten Fahrversuchen im aktuellen Williams-Rennwagen produzierte der 18 Jahre alte Kanadier mehrere Crashs, sah in seinen ersten drei Rennen die Zielflagge nicht. Und das bei diesem unglaublich großen finanziellen Aufwand! Die Neider und Kritiker zerfetzten sich die Mäuler.

Idol Schumi – und doch so anders

"Das schüchtert mich nicht ein. Ich habe mich vorbereitet, und ich wusste, was ich zu erwarten habe" , sagt Stroll. Sein Vorbild? Rekordchampion Michael Schumacher. Doch ganz anders, als sein aus einfachen Kreisen stammendes Idol, lernte der smarte Kanadier nie etwas anderes kennen als die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten.

Papa Stroll ist schwer - sehr schwer. Der Geschäftsmann hat mit verschiedenen Modelabels ein Milliarden-Vermögen verdient. Und das steckte er in Teilen gern in die Motorsport-Karriere seines Sohnes: Lance hatte bereits im Kindergartenalter ein eigenes Kart, später kaufte sich Vater Lawrence Stroll in das Formel-3-Team Prema ein. Und immer hatte er viel Geld im Gepäck, eine Art des Tunings , ohne das im Motorsport nichts geht.

Talent und Geld – Stroll hat beides

Sohn Lance lieferte: Meister in der Formel 4 (Italien), 2016 Champion in der Formel-3- EM . Das Talent des Teenagers war unübersehbar. "Du brauchst zwei Dinge, um in dem Sport nach oben zu kommen" , sagt Stroll junior, "Talent und Geld." Aber sein Vater fahre eben nicht das Auto - "und ich habe alle Meisterschaften gewonnen, die ich bis jetzt gefahren bin" .

Für seinen Formel-1-Einstieg hat Lance möglicherweise um die 70 bis 80 Millionen Dollar mit zu Williams gebracht. Ein Privatteam wie das der Briten ist traditionell klamm und im Konkurrenzkampf mit den übermächtigen Werkteams auf großzügige Sponsoren angewiesen. Lance wurde ein älterer Formel-1-Bolide zur Verfügung gestellt und auf einigen Grand-Prix-Strecken ins Auto gesetzt, damit er übt: Silverstone, Budapest, Spielberg, Monza und Abu Dhabi kennt Lance jetzt aus dem Eff-eff.

Erfolg ließ nicht lange auf sich warten

So aufgebaut und unterstützt ließ der Erfolg in der Königsklasse des Motorsports nicht lange auf sich warten: Beim Heim-Grand-Prix in Kanada feierte der jüngste Pilot im Fahrerfeld mit Platz neun seinen ersten Punkterfolg, ein Rennen später erreichte Lance Stroll zum ersten Mal das Podium. So und nicht anders werden Kritiker und Neider zum Schweigen gebracht.

Im Team selber hat Stroll - wohl auch dank der Mitgift seines Vaters - viele Unterstützer und profitiert von viel Geduld, die ein Einsteiger benötigt: "Ich werde nicht nervös, wie ich das schon bei anderen Rookies geworden bin, wenn ich Lance fahren sehe" , sagte vor einigen Wochen die Stellvertretende Teamchefin Claire Williams über ihren Angestellten, und Mercedes-Pilot Valtteri Bottas, früher selbst bei Williams, sagte: "Man muss ihm Zeit geben und Geduld mit ihm haben, bevor man sich ein Urteil erlaubt."

Stroll – ein Glücksfall für die Formel 1

Lance Stroll rennt in der Formel 1 offene Türen ein. Der Junge ist smart, schnell, sieht gut aus, bringt Geld mit und könnte das Aushängeschild Nord-Amerikas in diesem Zirkus mit den schnellen Autos werden. Jetzt muss er seine Leistung nur noch konsolidieren – seine Gesellenprüfung hat er schon mal abgelegt.

Thema in: ARD Morgenmagazin, Das Erste, 26. Juni 2017, 05.30 Uhr

mit sid/dpa | Stand: 26.06.2017, 13:24