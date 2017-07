Nach seiner Fabelrunde stieg Lewis Hamilton jubelnd aus seinem Mercedes und ließ sich beim Heimspiel in Silverstone von den britischen Fans ausgelassen feiern. Dank eines Streckenrekords geht der 32-Jährige beim Großen Preis von Großbritannien von der Pole Position ins Rennen. WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel musste sich hinter seinem Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen aus Finnland mit Rang drei begnügen. Valtteri Bottas, zuletzt Gewinner des Österreich-Grand-Prixs, wurde Vierter, muss wegen eines unerlaubten Getriebewechsels im Silberpfeil aber von Platz neun starten.

"Ich glaube, wir wissen immer noch nicht ganz, wie gut das Auto ist. Heute morgen ist das Auto wirklich in Fahrt gekommen, gestern war nicht so toll. Am Ende haben wir das Beste rausgeholt" , sagte Vettel. Hamilton meinte: "Ich fühle mich unglaublich, mit so einem Publikum an der Strecke. Ich versuche immer, mir das Beste bis zum Schluss aufzuheben. Ich habe diese unglaubliche Unterstützung heute auch wirklich gebraucht."

Hamilton auf den Spuren von Prost und Clarke

Hamilton feierte die 67. Pole Position seiner Karriere und bereits die fünfte in Silverstone. Nun hat der dreimalige Weltmeister im Rennen am Sonntag (15.07.17) auch die Chance auf seinen fünften Sieg. Vor ihm haben das in England bislang nur Jim Clark und Alain Prost geschafft. Vettel konnte erst einmal siegen und wartet seit dem Triumph 2009 auf eine Wiederholung in der Heimat des britischen Motorsports.

Vor dem zehnten der insgesamt 20 Saisonläufe führt Vettel (171 Punkte) in der WM-Wertung mit 20 Zählern vor Hamilton (151), dahinter folgt Bottas (136), der nach seinem Sieg vor einer Woche in Österreich wieder in Schlagdistanz ist. Allerdings startet der 27-Jährige nach einer Strafe nur vom neunten Platz.