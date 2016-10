Nico Rosberg gibt sich in diesen Tagen gelassen. Vor dem drittletzten Saisonrennen der Formel-1-Saison in Mexiko liegt der Mercedes-Pilot 26 Punkte vor seinem schärfsten Kontrahenten Lewis Hamilton. Der drittplatzierte Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo hat mit dem WM -Titel schon lange nichts mehr zu tun.

Die Rechnung ist einfach. Selbst wenn der Brite alle drei ausstehenden Rennen gewinnt, reichen Rosberg zum Triumph zwei zweite und ein dritter Platz und er wäre beim Saisonfinale in Abu Dhabi dritter deutscher Weltmeister nach Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Klartext: Hamilton kann aus eigener Kraft nicht mehr die WM holen. Beim Großen Preis der USA in Austin hat das am vergangenen Wochenende schon gut funktioniert. Hamilton gewann zwar, konnte sich aber nicht so richtig freuen - denn Rosberg kam gleich nach ihm ins Ziel.

Titel in Mexiko möglich ...

Rosberg kann aber auch schon am Wochenende im Autódromo Hermanos Rodríguez den Titel klar machen. Dazu müsste er aber als Erster über die Ziellinie kommen und Hamilton dürfte nicht mehr als einen Punkt holen. Das heißt, der Titelverteidiger darf höchstens auf Platz zehn landen.

Bei diesem Szenario käme Rosberg auf 356 Punkte, Hamilton auf 306. Selbst wenn der Brite dann in den beiden letzten Rennen gleichzieht, wäre Rosberg der Sieger, denn in der Formel 1 zählt bei Punktgleichheit die Anzahl der gewonnen Grand Prix - und da liegt der Deutsche vorne.

... aber unwahrscheinlich

Für Rosberg spricht, dass er in Mexiko im vergangenen Jahr bei der Premiere der neuen Strecke gewinnen konnte. Ansonsten sieht es aber nicht nach einem vorzeitigen WM-Triumph aus. Das schlechteste Ergebnis, das Hamilton 2016 eingefahren hat, war ein siebter Platz in China.

Und auch auf einen Unfall oder einen technischen Defekt des Briten darf Rosberg wohl nicht hoffen. Abgesehen vom Grand Prix in Spanien, wo sich die beiden Mercedes-Piloten gegenseitig von der Strecke schossen, schied Hamilton nur in Malaysia mit Motorschaden vorzeitig aus. Und dass die WM am Ende so entschieden wird, will keiner - noch nicht mal Rosberg.

Hamilton will nicht aufgeben

Der Titelverteidiger will seinem ungeliebten Stallkonkurrenten einen harten Titelkampf bis zum Schluss bieten. "Der Moment, in dem du aufgibst, ist der Moment, in dem du verlierst. Ich war nie jemand, der aufgegeben hat, und werde jetzt auch nicht damit anfangen" , versicherte er: "Es gibt noch immer viele Punkte zu holen und alles ist möglich. Ich kann nicht mehr alles beeinflussen, aber wenn die Saison zu Ende ist, will ich eines sicher wissen: Dass ich bis zum Schluss alles gegeben habe."

Rosberg: "Auf die Arbeit konzentrieren"

Rosberg will nicht rechnen. "Natürlich ist mir das klar, jeder erzählt mir ja davon" , sagt er, "es ist außerdem eine ziemlich einfache Rechnung." Und dennoch will er sich nur auf den kommenden Grand Prix fokussieren. "Ich möchte es simpel halten" , sagt der 31-Jährige: "Das Beste wird also sein, all dies außen vor zu lassen und sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Das hat für mich bislang am besten funktioniert und so fühle ich mich am stärksten."

Nervenstärke gefragt

Doch ist er wirklich so nervenstark? Noch nie zuvor hatte er so viel zu verlieren. "Nico ist in einer richtig schwierigen Situation" , sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Er muss jedes Rennen isoliert betrachten, das tut er auch. Und er darf bloß nie ausscheiden, das ist das Wichtigste überhaupt."

Hinzu kommt, dass er sich ja nicht nur mit Hamilton herum plagen muss. Auch die anderen Fahrer werden bis zum Schluss alles geben, vor allem die starken Red-Bull-Piloten. "Die Herausforderung durch unsere Rivalen wird sich noch intensivieren" , sagt Wolff.

Qualifying wichtig

Große Bedeutung wird in Mexiko schon dem Qualifying zukommen. Holt Rosberg die Pole Position, dann ist das eine große Chance: Mit einem gelungenen Start könnte er das Rennen von vorne kontrollieren und sich so aus allem Ärger heraushalten. Und auch wenn Rosberg dann kurz hinter ihm landet, wäre es ein weiterer Schritt in Richtung WM-Titel.

Stand: 26.10.2016, 11:01