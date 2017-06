Lewis Hamilton ist in Baku zur 66. Pole Position seiner Formel-1-Karriere gerast. Der Mercedes-Pilot verdrängte damit am Samstag (24.06.17) in Aserbaidschan sein Idol Ayrton Senna von Platz zwei der ewigen Bestenliste, nur Michael Schumacher stand zweimal öfter als der Brite auf dem ersten Startplatz bei einem Grand Prix.

"Das war eine der unglaublichsten Runden, die ich dieses Jahr gefahren bin" , sagte Hamilton nach seiner grandiosen Bestzeit: "Ich bin sehr glücklich, dass alles geklappt hat. Als ich in die letzte Kurve gekommen bin, habe ich nur gedacht, hoffentlich reicht es. Ich bin jetzt total aufgedreht, so sollte ein Qualifying sein."