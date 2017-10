Hamilton siegt in Austin – WM-Entscheidung dennoch vertagt

Dank eines zweiten Platzes beim Großen Preis der USA hat Sebastian Vettel den vorzeitigen Titelgewinn von Lewis Hamilton in der Formel 1 zwar verhindert. Dennoch siegte der Brite souverän in Austin und hat nun in Mexiko die Chance, auch rechnerisch alles zu klarzumachen. | mehr