Formel 1 - Qualifying in Sao Paulo

Im Qualifying sicherte sich Bottas mit 38 Tausendstelsekunden Vorsprung auf Vettel die Pole Position und damit einen kleinen Vorteil im Kampf um die Vize-Weltmeisterschaft. Hamilton, auch dank seiner bisherigen Zuverlässigkeit zum vierten Mal Champion, hatte sich keine zwei Minuten nach dem Start der Zeitenjagd von der Strecke gedreht. Sein Mercedes schlug hart in die Begrenzung ein. Hamilton blieb unverletzt, sein Wagen wurde jedoch stark beschädigt. Der 32-Jährige wird vom Ende des Feldes ins vorletzte Saisonrennen starten.

Valterri Bottas vor Sebastian Vettel

" Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist ", sagte Hamilton: " Es ist eine besondere Herausforderung jetzt. Das macht das Leben interessant, da muss ich durch. Es ist ein langes Rennen morgen, mal schauen. " Damit ist in Interlagos der Weg frei für ein Duell zwischen Vettel und Bottas. Noch maximal 50 Punkte sind in dieser Saison zu gewinnen, Vettel ist mit derzeit 15 Zählern Vorsprung auf den Finnen WM-Zweiter. In den vergangen drei Jahren hatten Hamilton und Nico Rosberg stets Doppelsiege in der Fahrer-WM gefeiert, in dieser Saison leisteten Vettel und Ferrari deutlich härtere Gegenwehr - dennoch könnten die Silberpfeile auch 2017 gemeinsam ganz vorne stehen. Vettel wurde von dem Finnen erst in buchstäblich letzter Sekunde von der Pole verdrängt. Der viermalige Weltmeister reagierte darauf im Boxenfunk mit Unmutsäußerungen, die von der Weltregie überpiept wurden. Später erklärte er: " Für das Rennen ist es eine gute Ausgangsposition, aber ich hätte gern ganz vorn gestanden ."

Räikkönen vor Verstappen

Mercedes hatte im Kampf um schnelle Runden stets vorne gelegen. In den freien Trainings hatte sich aber gezeigt, dass sich Ferrari und auch Red Bull im Rennen auf Augenhöhe mit den Silbernen bewegen könnten. Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen (Finnland) wurde Dritter vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull, der zwei der vergangenen vier Rennen gewonnen hat. Dessen Teamkollege Daniel Ricciardo (Australien) wurde Fünfter, er muss aufgrund des Wechsels der Energierückgewinnungseinheit (MGU-H) an seinem Boliden aber um zehn Plätze zurück.

Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) rutscht damit um einen Rang nach vorne und startet vom siebten Platz. Pascal Wehrlein (Worndorf) geht im Sauber von Position 15 ins Rennen. Felipe Massa im Williams startet als Neunter in sein letztes Heimrennen, der Brasilianer beendet nach dieser Saison seine Karriere. Hamilton hofft indes auf eine Aufholjagd. Das Podium sei " unwahrscheinlich, aber ich gebe alles ", sagte der Weltmeister. Seine bislang erfolgreichsten Aufholjagden vom Ende des Feldes hatten ihn noch bis auf Rang drei geführt.

red/sid/dpa | Stand: 11.11.2017, 18:25