Cockpitschutz "Halo"

Lewis Hamilton ist der Ansicht, dass die Formel 1 auch im Jahr 2018 "die DNA behalten" hat. Und das findet er gut, er ist schließlich der amtierende Weltmeister. Einer seiner größten Herausforderer für die kommende Saison ist Red-Bull-Pilot Max Verstappen, und der hat über den neuen Cockpitschutz "Halo" eine andere Ansicht: Der Draufgänger der Szene hält das Ding erstens für überflüssig, zweitens für viel zu schwer (es wiegt rund sechs Kilogramm und zieht eine Steigerung des Mindestgesamtgewichts von 728 auf 733 Kilogramm nach sich) und drittens für "lelijk en nadelig" , was aus dem Niederländischen übersetzt "hässlich und schädlich" heißt.

Neue Startzeiten

Was dieses "zehn nach" nun genau bringen soll, wissen die Macher wohl nur selbst - im Zweifel sind es zehn Minuten mehr für Werbeplattformen. Fakt ist: Statt wie bisher um 14 Uhr beginnen die meisten Läufe sonntags künftig um 15.10 Uhr. Bei Europarennen erfolgt der Start damit 70 Minuten später als bislang. Ausnahmen sind die Rennen in England (14.10 Uhr) und Frankreich (16.10 Uhr). Offizielle Begründung des Managements für das "zehn nach": "Viele TV-Anstalten gehen erst zur vollen Stunde auf Sendung und verpassen damit die Emotion, welche die Minuten vor dem Start eines jeden Grand Prix charakterisieren." Ist klar.

Rückkehr nach Frankreich

Wie im Vorjahr wird es 21 Rennen geben. Die Saison beginnt am 25. März wieder in Australien, das Finale findet genau acht Monate später in Abu Dhabi statt. Während Malaysia nicht mehr dabei ist, gibt es nach zehn Jahren Pause am 24. Juni in Le Castellet wieder ein Formel-1-Rennen in Frankreich.

Weniger Motoren

2017 war der Einsatz von vier Motoren für die gesamte Saison erlaubt - wer mehr benötigte, kassierte Strafversetzungen der betroffenen Autos. Diese Saison sind es nur noch drei "Power-Unit-Elemente" . Auch davon ist Max Verstappen gar nicht angetan: "Wir haben vergangene Saison sogar sechs Einheiten benötigt. Von sechs auf drei heißt, dass wir unseren Verbrauch halbieren müssen. Hoffentlich packen wir das" , sagte er dem "Motorsport-Magazin".

Ohne Haifischflosse

Vergangenheit: Die Heckflosse am Boliden von Kevin Magnussen

Das Design ändert sich nicht nur in Sachen "Halo", es fällt auch etwas weg: die Heckfinne, die so genannte "Haifischflosse". Die wurde ebenso abgeschafft wie der T-Flügel vor dem Heck. Zwischenzeitlich kamen zwar noch einmal Diskussionen auf, weil mit dem Wegfall der Flosse auch eine große Werbefläche fehlt. Doch weil McLaren die Finne angeblich aus optischen Gründen nicht zurückhaben wollte und eine Rolle rückwärts nur einstimmig möglich war, war das Thema schnell wieder vom Tisch.

Bessere Radbefetigungen

Dass ein Auto plötzlich von einem seiner vier Räder überholt wird, weil beim Reifenwechsel geschludert wurde, soll es in Zukunft nicht mehr geben - die Gefahr für Zuschauer und Streckenposten ist viel zu groß. Deshalb müssen die Radbefestigungen nun in dreifacher statt wie bisher zweifacher Ausführung an jedem Rad vorhanden sein, auch die Befestigungspunkte sind klarer definiert. Dazu müssen die Radmuttern künftig besser gesichert werden.

Ein wenig "Kleinkram"

Um Missbrauch vorzubeugen, gibt es in in diesem Jahr strengere Regeln für den Ölverbrauch (beispielsweise wird die Füllmenge des Öltanks überwacht). Es gab 2017 Streit darüber, ob das ein oder andere Team unerlaubte Vorteile dadurch erzielte, dass absichtlich Öl in die Brennkammern eingeleitet wurde. Neu ist auch eine Lockerung der Testbeschränkungen: Bei bestimmten Werbe-Events dürfen unter Auflagen die aktuellen Autos benutzt werden. Außerdem dürfen die Rennställe ihre vom Reifenhersteller zugeteilten Reifen nicht mehr auf Prüfständen aussortieren - aber das wird den Ausgang der WM vermutlich nicht entscheidend beeinflussen.

