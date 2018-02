Vettel voller Vorfreude

Am Nachmittag präsentierte dann Mercedes' ärgster Konkurrent Ferrari seine neue "rote Göttin" in Maranello. Mit dem fast komplett in rot lackierten Ferrari SF71H will Formel-1-Pilot Sebastian Vettel den nächsten Angriff auf die Weltmeisterschaft starten.

"Das Auto ist ein großer Schritt zum vergangenen Jahr", sagte Vettel: "Du willst rein und auf die Strecke." Generell handle es sich um eine Evolution des Autos, mit dem Vettel in der vergangenen Saison fünf Siege gefeiert hatte.

Der SF71H sei aber in manchen Bereichen aggressiver, erklärte Technikdirektor Mattia Binotto. Das Auto "sieht gut aus, und für gewöhnlich ist es auch schnell, wenn es gut aussieht" , betonte Vettels finnischer Kollege Kimi Räikkönen.

Knallgelber Renault

Der Renault R.S.18

Zuvor hatten Renault mit Nico Hülkenberg und Sauber ihre neuen Boliden vorgestellt. Der Renault R.S. 18 und der Sauber C37 fallen durch das aggressive Design und die Farbe auf. Renault geht in knallgelb und schwarz an den Start, Sauber in weinrot-weiß. Das sind die Traditionsfarben des neuen Sponsors Alfa Romeo. Das neue Auto wird auch weiter von einem Ferrari-Motor angetrieben.

Verstappen findet Red Bulls Halo "hässlich"

Der RB14 von Red Bull

Red Bull will mit dem neuen RB 14 zurück an die Spitze der Formel 1. Um das Design machte der Rennstall ein großes Geheimnis. Er präsentierte den Boliden zunächst in einem matten schwarz-blau. Fest steht, dass der Wagen aber anders aussehen wird, wenn es auf die Strecke geht. 2015 hatte Red Bull das Fahrzeug auch schon mal mit einer schwarz-weißen Tarnlackierung präsentiert.

Im Frontbereich setzt Star-Designer Adrian Newey wieder auf eine Art Rüssel, besonders ins Auge bei dem schlanken Wagen fallen die neuen horizontalen Flügel über den Leitblechen. Der ganz dunkel gehaltene Cockpitschutz wirkt wuchtig, am jeweiligen Ende sind die Bügel aerodynamisch angepasst. "Es sieht hässlich aus", sagte Pilot Max Verstappen. Angetrieben wird der Red Bull weiterhin von einem Renault-Motor.

Williams auf links gedreht

Der Williams FW41

Williams geht mit dem FW41 an den Start. Der weiterhin von einem Mercedes-Motor angetriebene Bolide ist das Erstlingswerk des neuen Führungsduos der Technikabteilung mit dem Briten Paddy Lowe und dem von Ferrari verpflichteten Südafrikaner Dirk de Beer. Das Duo hat den Williams auf links gedreht und ein neues Aerodynamikkonzept etabliert. "Es gibt viele Neuerungen, aber die meisten sind nicht sichtbar. Das Team hat neue aerodynamische Wege gesucht, die uns entscheidende Fortschritte bei der Performance ermöglichen" , sagte Lowe. Der Cockpitschutz Halo ist komplett in weiß gehalten.

Haas versteckt den Halo geschickt

Denn Anfang der Präsentationsrunde hatte Haas gemacht. Das amerikanische Team hatte aber nur Fotos seines neuen VF-18 veröffentlicht. Bei denen fällt der Bügel über dem Kopf durch eine geschickte schwarze Lackierung auf den ersten Blick zumindest nicht so gravierend auf. Der Bolide ist erneut in den Farben grau, rot und schwarz lackiert. Im Heck ist weiterhin der Hybrid-Turbomotor von Ferrari.

Erste Tests in Barcelona

Am Montag (26.02.2018) beginnen die ersten viertätigen Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona. Dann wird sich zeigen, wie die neuen Wagen auf der Strecke sind. Die neue Saison mit 21 Rennen beginnt am 25. März im australischen Melbourne. Dann beginnt die Jagd auf Mercedes. Der Rennstall gewann in den vergangenen vier Jahren jeweils die Fahrer- und Konstrukteurswertung.

Stand: 22.02.2018, 15:03