Das sagen die Fahrer

"In Australien kann alles passieren, wir haben hier in der Vergangenheit viele unvorhersehbare Rennen erlebt" , sagt Force-India-Pilot Sergio Perez. "Es ist nicht einfach, mit der Strecke zurechtzukommen. Auch der Benzinverbrauch ist sehr hoch" , erklärt auch Haas-Fahrer Romain Grosjean.

Wer sind die Favoriten?

Das ist schwer zu sagen, und die Topfahrer schieben sich die Favoritenrolle gegenseitig zu. "Ferrari war im Winter am schnellsten, sie sind hier die Favoriten. So fühlt es sich an. Auch die Daten sagen das. Ich hoffe, dass wir zumindest dicht dran sein können" , sagt Mercedes-Pilot Lewis Hamilton und stapelt damit enorm tief.

Tatsächlich hat Ferrari mit fünf Tagesbestzeiten und beeindruckenden Rennsimulationen bei den Testfahrten in Barcelona einen überaus starken Eindruck hinterlassen. Doch nach einer Saison 2016 ohne einen einzigen Sieg will sich Sebastian Vettel nicht in die Favoritenrolle drängen lassen.

"Mercedes war in den vergangenen drei Jahren in einer extrem starken Form. Obwohl wir nun andere Regularien haben, glaube ich, dass Mercedes für alle der Favorit ist" , sagt der Deutsche. "Viele Leute sprechen in hohen Tönen von uns, aber das waren nur Wintertests, da ist es sehr einfach, die falschen Eindrücke zu erhalten" , sagt Vettel und versucht, die Erwartungen an die Scuderia herunterzuspielen. Neben Mercedes und Ferrari hat auch Red Bull Chancen in Australien.

Bringen die Neuerungen schon in Melbourne Spannung?

Breitere Flügel, breitere Reifen, mehr PS - das sind die neuen Autos. Das Ziel der Reform ist mehr Spektakel. Die Boliden sollen die Fahrer wieder an ihre Grenzen bringen und die Spannung für die Fans erhöhen. Drei bis fünf Sekunden pro Runde sind die Autos nun angeblich schneller, die Kurven können rasanter durchfahren werden.

Zudem gab es eine umfassende Regelreform und die könnte die seit drei Jahren anhaltende Dominanz von Mercedes beenden. Ob das alles schon zum Start in Melbourne durchschlägt, ist ungewiss. Mit Spannung beäugt wird der Grand Prix noch aus einem anderen Grund. Es ist das erste Rennen unter der Regie der neuen Eigentümer von Liberty Media, die den langjährigen Geschäftsführer Bernie Ecclestone entmachtet haben.

sid/dpa/vdv | Stand: 23.03.2017, 12:28