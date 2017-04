Wie die Polizei in einer Meldung bestätigte, hatte sie den 61-jährigen indischen Unternehmer am Dienstag (18.04.17) wegen des Auslieferungsantrags festgenommen. Ein Staatssekretär des indischen Finanzministeriums bestätigte inzwischen, dass Mallya nach Zahlung einer Kaution wieder auf freiem Fuß ist.

Der Formel-1-Teambesitzer selbst schrieb auf Twitter: "Der übliche indische Medienhype. Anhörung zur Auslieferung hat heute wie erwartet begonnen." Mallya ist Chef und Eigentürmer des Force-India-Rennstalls. Allerdings führt seit einiger zeit sein Stellvertreter Roert Firnley die Geschäfte des Teams.

Schulden in Milliardenhöhe

Der Unternehmer befindet sich bereits seit mehr als einem Jahr in Großbritannien. In Indien liegen mehrere Haftbefehle gegen ihn vor. Mallya befindet sich in einem Rechtsstreit mit mehreren Banken in seinem Heimatland.