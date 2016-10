Formel-1-Grand-Prix in Suzuka

33 Zähler Vorsprung nimmt Rosberg nun in die letzten vier Rennen dieser Saison - er könnte sich also sogar einen Ausfall leisten und wäre in der Gesamtwertung immer noch vorn. Dass er den Lauf in Japan für sich entscheiden würde, war gleich nach dem Start schon zu erahnen. Der Deutsche kam blendend weg, während Hamilton beinahe stehenblieb und bis auf Rang acht durchgereicht wurde.

Drehzahl zu niedrig

Der Brite hatte, so verrieten es die Daten, seine Drehzahl aus Angst vor durchdrehenden Reifen zu niedrig eingestellt - und kam so überhaupt nicht vom Fleck. Sofort schossen sechs Autos an ihm vorbei, Hamilton entschuldigte sich über Funk bei seinem Team für den Patzer.

Immerhin konnte er im weiteren Verlauf der 53 Runden Schadensbegrenzung betreiben. Er kämpfte sich vor bis auf den vierten Platz und profitierte dann von einem erneuten Strategie-Fehler bei Ferrari. Die Roten ließen den lange drittplatzierten Sebastian Vettel viel zu lange auf seinen zweiten Boxenstopp warten, der rieb sich bei seinen Überrundungen auf und verlor wertvolle Zeit.

Hamilton an der Box vorbei

Als Vettel dann in der 35. Runde endlich seinen zweiten Reifensatz aufziehen durfte, schoss Hamilton, der früher gewechselt hatte, vorbei - er hatte den Platz auf dem Podium also quasi an der Box gewonnen. In der Schlussphase versuchte Hamilton dann noch, Max Verstappen den zweiten Rang abzujagen, doch der Niederländer verteidigte sich hervorragend und trieb Hamilton in der vorletzten Runde sogar in einen Fahrfehler, nach dem das Rennen dann entschieden war.

Nico Hülkenberg beendete den Großen Preis von Japan nach einer starken Leistung auf dem neunten Platz, Pascal Wehrlein hingegen wurde Letzter und musste sich über Funk auch noch Beschimpfungen von Vettel anhören, weil er ihn nach dessen Ansicht nicht früh genug hatte überrunden lassen.

"Schampus schmeckt nochmal so gut"

"Ein Traumtag für uns" , jubelte Rosberg nach dem Rennen. "Wir haben auch die Konstrukteurswertung vorzeitig gewonnen. Da schmeckt der Schampus natürlich nochmal so gut."

Verstappen war auch stolz: "Es war schon hart, den Atem von Hamilton am Ende hinter sich zu spüren. Aber ich habe hart gekämpft und es hat gereicht." Vettel ärgerte sich: "Ziel war natürlich der zweite, und nicht der dritte Platz. Aber ich habe einfach zu viel Zeit verloren, so läuft das nunmal." Über Funk hatte sich das alles ein wenig wütender angehört.

Hamilton will kämpfen

Hamilton analysierte leicht gequält: "Ich habe am Ende den Schaden vom Start noch halbwegs begrenzen können. Es sind jetzt noch vier Rennen, da werde ich natürlich nochmal alles versuchen und bin weit davon entfernt, vorzeitig aufzugeben."

Mercedes-Formel-1-Aufsichtsratschef Niki Lauda aber sagte zu Recht: "Nico ist hier weltmeisterlich gefahren. Es gibt halt Jahre, wo es auch mal für den anderen besser läuft oder der andere besser fährt. Nico macht zur Zeit alles richtig, wenn weiter alles normal läuft, glaube ich nicht, dass Lewis das noch drehen kann."

Stand: 09.10.2016, 08:57