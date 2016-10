Rosberg holt die Pole in Japan

Fotostrecke: Die spannendsten Titelkämpfe der Formel 1

Das Kopf-an-Kopf-Rennen im Kampf um die Formel-1-Krone zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton geht in Japan in die nächste Runde. Häufig fielen die Entscheidungen in dramatischen Kämpfen und endeten hauchdünn. 1984 hing die Krone an einem halben Punkt, Massa durfte sich 2008 freuen - aber nur 30 Sekunden lang. | bilder