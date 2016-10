19 Punkte nimmt Nico Rosberg nun in die letzten beiden Saisonrennen. Das heißt: Ein zweiter und ein dritter Platz reichen dem Wiesbadener, um seinen ersten WM-Titel einzufahren. Umkehrt: Fällt er einmal aus, würde Hamilton mit einem Rennsieg an ihm vorbeifahren.

Hamilton einmal durch die Wiese

Zum Rennen: Den Start in Mexiko hatte Hamilton für sich entschieden, auch wenn er nach einem Verbremser in der ersten Kurve mal kurz durch das Gras musste. Viele Fans hatten hier den Anlass für eine Strafe für unerlaubtes Abkürzen gesehen, doch die Jury war der Ansicht, dass sich der Brite hier keinen Vorteil verschafft habe.

Rosberg hielt Platz zwei, wurde dann in Kurve eins zwar leicht von seinem Verfolger Max Verstappen touchiert – doch das Überholmöver konnte der WM-Führende abwehren. Auch diesen Vorfall sah sich die Rennleitung an, sah aber auch hier zurecht keinen Grund einzugreifen.

Verstappen hatte am Start gegenüber den beiden Mercedes eine weichere Reifenmischung gewählt – doch auch mit den super-soften kam er nicht vom dritten Platz weg. Auch die Taktik, dann eher die neuen Reifen aufzuziehen als Hamilton und Rosberg, ging nicht auf.

Strafe für Verstappen

Sebastian Vettel probierte einen ganz anderen Weg und blieb 32 Runden lang auf den gleichen Reifen. So hatte er am Ende des Rennens die frischeren Gummis und machte ordentlich Druck auf Verstappen. Hochspannung dann am Ende: Vettel machte dermaßen Druck auf den Niederländer, dass der sich einen Ausritt ins Gras erlaubte und damit unerlaubt abkürzte.

Verstappen blieb zwar Dritter, hätte nun aber eigentlich wegen des zu Unrecht erlangten Vorteils Vettel vorbeilassen müssen. Das tat er aber nicht, Vettel fluchte und gestikulierte, beschimpfte Verstappen und die Rennleitung - fuhr aber nur als Vierter durchs Ziel. Doch dann kam die Entwarnung für ihn: Die Jury verpasste Verstappen eine Fünf-Sekunden-Strafe – Vettel durfte doch noch auf das Podium klettern.

"Extrem aufgeregt"

Vettel war später nach seinen Schimpftiraden wieder bester Laune: "Klar, ich habe mich extrem aufgeregt, und wir haben sehr viel Zeichensprache benutzt. Aber es ist ja alles gut ausgegangen."

Rosberg kommentierte auch mit Wut auf Verstappen: "Lewis war heute einfach zu schnell für mich. Aber der zweite Platz ist absolut okay. Ich hatte da zu Beginn mit einem Kamikaze von Red Bull zu tun, aber es ist ja alles gut gegangen." Hamilton war natürlich euphorischer: "Das hier ist das beste Publikum der Welt. Und die WM bleibt spannend, was will man mehr?"

Frühes Aus für Wehrlein

Ganz bitter lief das Rennen für Pascal Wehrlein. Nach seinem starken 16. Startplatz hatte er sofort noch zwei weitere Plätze gutgemacht, war dann aber in die Zange von Marcus Ericsson und Esteban Gutierrez geraten und vom Mexikaner gleich in der ersten Runde abgeschossen worden – das Aus. Wehrlein frustriert: "Das ist wirklich ärgerlich, wir waren so gut drauf."

Sehr verärgert war nach dem Rennen auch Mercedes-Formel-1-Chef Niki Lauda: "Was Verstappen heute gemacht hat, ist für mich inakzeptabel. Er hat in der ersten Runde beinahe Rosberg rausgeschossen und hätte so in die WM eingegriffen. Und am Ende macht er das gleiche gegen Vettel. Er hätte also eigentlich zehn Sekunden Strafe bekommen müssen. So kann man nicht fahren, er ist ein Super-Talent, aber er schadet sich selbst. So arrogant kann man einfach nicht sein."

Verstappen schimpft auf Vettel

Verstappen wehrte sich: "In der ersten Runde ist Lewis auch von der Strecke abgekommen, und er ist nicht bestraft worden - so war es dann am Ende bei mir gegenüber Vettel. Von daher ist die Entscheidung ein Witz. Vettel sollte mal zurück auf die Schule gehen und seine Sprachkompetenz überprüfen. Er ist immer nur frustriert und schimpft, das ist absolut lächerlich."

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko war ebenfalls stinksauer: "Vettel hat auch Ricciardo abgedrängt, und die Jury hat nicht reagiert. Hier wird einfach Politik betrieben und ein tolles Rennen entwertet. Und was Vettel hier für Worte benutzt, das ist für einen Vierfach-Weltmeister einfach unwürdig."

