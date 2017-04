Formel 1 - Langeweile auch in China?

Hamilton: "Wird nicht besser"

"Dass das Überholen so schwierig ist, war ja schon immer ein Thema, seit ich in der Formel 1 bin. Aber so schlimm wie jetzt war es noch nie" , sagt Mercedes-Star Lewis Hamilton. Er rechnet auch beim Rennen in China nicht wirklich mit mehr Action auf der Strecke: "Es wird definitiv nicht besser, sondern die gesamte Saison lang so bleiben."

Das Problem: Die Autos sind jetzt aerodynamisch zwar ausgereifter, damit aber auch anfälliger. Die so genannte "Dirty Air" macht den Fahrern zu schaffen. Durch die verwirbelte Luft verliert man Abtrieb und damit Grip. "Mit diesen Autos sind die Luftverwirbelungen so groß, dass Überholen fast unmöglich ist" , sagt Renault-Fahrer Nico Hülkenberg: Zudem sei der Reifenverschleiß deutlich geringer, was das Vorbeikommen zusätzlich erschwere. Auch Mercedes-Pilot und Hamiltin-Kollege Valtteri Bottas klagte: "Mit den neuen Autos ist es sehr schwer, dem Vordermann zu folgen, weil man so viel Abtrieb verliert."

Überholen als Herausforderung

Laut Hamilton muss man diese Saison zum Überholen deutlich schneller sein. " Im Vorjahr mussten wir um eine Sekunde schneller sein, auf manchen Strecken eineinhalb Sekunden oder zwei, um vorbeizukommen" , sagt der 32-Jährige: "Wenn es damals eine Sekunde war, dann sind es jetzt zwei Sekunden." Damit wird das Überholen für die schnellen Fahrer zur Herausforderung. Hamilton war in Melbourne im entscheidenden Moment nicht an Red-Bull-Fahrer Max Verstappen vorbeigekommen und hatte so den Sieg an Vettel verloren.

Vettel bleibt zuversichtlich, Hoffnung auf China

Im Gegensatz zu seinem britischen Rivalen hat Sebastian Vettel die Hoffnung auf prickelnde Rad-an-Rad-Duelle noch nicht aufgegeben. "Im Fußball gibt es auch begeisternde Spiele und dann ein langweiliges Gekicke, das mit 0:0 endet. Nicht jeder Grand Prix kann ein Vollknaller sein" , sagt der Melbourne-Sieger: "Warten wir mal ab, wie sich das alles entwickelt."

Tatsächlich verspricht der Kurs in Shanghai ein wenig Hoffnung. "In Australien ist das Überholen immer ganz schwierig. In China, mit der langen Gerade, müsste es besser sein" , sagt Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

Brawn tüftelt schon

Doch der PS-Zirkus braucht wohl etwas mehr als nur günstige Streckenlayouts. "Wir müssen Autos schaffen, die es zulassen, dass man bis auf einen Zentimeter heranfahren kann. Dann kann man besser überholen" , sagt der ehemalige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug dem Hessischen Rundfunk.

Haug setzt dabei auf die neuen Besitzer der Königsklasse. Schließlich hat Liberty Media mit Ross Brawn, dem "Superhirn" hinter den Erfolgen von Rekordweltmeister Michael Schumacher, einen Sportchef installiert. Der Brite werde "darauf hinarbeiten, dass es mehr Überholmanöver gibt" , sagt Haug. Und tatsächlich kündigte Brawn schon in Melbourne an, die hochkomplexe Aerodynamik der Autos abzurüsten, sollte das alles weiter nicht funktionieren.

sid/dpa | Stand: 06.04.2017, 11:30