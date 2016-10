Diese Situation kennt Daniel Ricciardo schon - als der Australier 2014 zu Red Bull Racing kam, überstrahlte sein Teamkollege Sebastian Vettel alles. Auch noch, als der Deutsche große Probleme mit dem Auto hatte. Und nun teilt sich der oft unterschätzte Ricciardo seit Mai das Team eben mit dem größten Talent dieses Sports.

Ricciardo in der Fahrerwertung deutlich besser

Dabei ist auch Ricciardo ein hervorragender Rennfahrer und mit seinen 27 Jahren schon viel weiter als Verstappen. Außerhalb des Rennwagens ist Ricciardo zwar heiter, doch kaum sitzt er im Auto, präsentiert er sich schlau, hart und nervenstark.

Und so kommt Verstappen an Ricciardo bislang auch nicht vorbei. In der aktuellen WM-Gesamtwertung liegt Ricciardo auf Rang drei (227 Punkte), Verstappen ist 6. (165 Punkte).

Auch im zwischenmenschlichen Bereich ist der Australier vorn. Beim US-Rennen am Wochenende etwa forderte die Box Verstappen früh zu maßvollem Umgang mit den Reifen auf. Die Antwort: "Ich bin nicht hier, um Vierter zu werden." Bei den Red-Bull-Chefs kam das nicht gut an. Rennstall-Berater Helmut Marko sagte hinterher: "So gewinnst du keine Rennen, so gewinnst du keine Meisterschaften. Er muss die richtige Balance zwischen Attacke und Abwarten finden."

Dies sei aber gerade eine Stärke Ricciardos: "Er kann einen sehr guten Speed fahren, ohne den Reifen zu überfordern."

Die Folge - Ricciardo ist Dauergast auf dem Podium. Nach sechs der vergangenen acht Rennen stand er auf dem Podium. In den USA wurde er zuletzt Dritter. Bei der anschließenden Siegerehrung schreckte er dann nicht davor zurück, Hollywood-Star Gerard Butler aus seinem Rennschuh ein paar Schlucke eines Getränks anzubieten.