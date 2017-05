Die Ausgangslage

Vor dem fünften Saisonrennen liegt Ferrari-Pilot Sebastian Vettel in der Gesamtwertung mit 86 Punkten an der Spitze. Dahinter folgt das Merdes-Duo Lewis Hamilton (73) und Valtteri Bottas (63). Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen ist Vierter (49).

Der Kurs

Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist Fahrern und Teams bestens bekannt. Denn dort wird nicht nur seit 1991 der Große Preis von Spanien ausgefahren, sondern es finden dort auch jährlich zahlreiche Testfahrten statt.

Die 4,655 Kilometer lange Strecke gilt als abwechslungsreich. Langsame und schnelle Kurven sowie Steigungen und Gefälle wechseln sich munter ab - was für Fahrer, Wagen und Reifen eine Herausforderung ist. "Es ist für jeden von uns ein wenig wie ein Heim-Grand Prix, weil wir immer hier testen" , sagt Williams-Fahrer Felipe Massa. "Barcelona ist eine Strecke, die ein Formel-1-Auto wirklich prüft. Es gibt einige Kurven, die sich sehr speziell anfühlen. Es ist eine schwieriger Kurs, um zu überholen, daher liegt ein besonderes Augenmerk auf einer gute Qualifikation" , erklärte Force India-Pilot Sergio Perez.

Wer ist Favorit?

Die Eindrücke der Testfahrten sprechen recht eindeutig für Vettel. Sein Ferrari lief vor knapp zwei Monaten bei den Tests in Spanien wie an der Schnur. Allerdings ist Barcelona nicht als Vettels Lieblingsstrecke bekannt, nur 2011 gewann er dort. Ausgemachte Experten für die Strecke gibt es aber ebenfalls nicht: Von den aktuellen Piloten haben nur Fernando Alonso (Honda) und Kimi Räikkönen je zwei Siege auf dem Konto.

Bottas im Fokus

Im Fokus steht der finnische Mercedes-Pilot Valtteri Bottas. Der hat zuletzt in Russland seinen ersten Formel-1-Sieg eingefahren und muss beweisen, dass er dauerhaft im Kampf um die Weltmeisterschaft mitmischen kann. Auf seinen Teamkonkurrenten Lewis Hamilton muss er keine Rücksicht nehmen. Bei Mercedes wird es keine Stallorder geben. "Niemand will so etwas sehen" , sagt Teamchef Toto Wolff: "Deshalb wäre eine so brutale Stallorder nichts, was wir machen wollen oder machen würden."

Blick in die Statistik

Im vergangenen Jahr gewann der Niederländer Max Verstappen in seinem ersten Rennen für Red Bull und wurde mit 18 Jahren und 228 Tagen der bislang jüngste Grand-Prix-Sieger. Wer in die Siegerliste der vergangenen zehn Rennen blickt, der findet zehn verschiedene Sieger. Erfolgreichste Teams in dieser Zeit waren Ferrari und Red Bull mit jeweils drei Triumphen, Mercedes gewann zweimal. Rekordsieger ist Michael Schumacher mit sechs Triumphen. Auch Sebastian Vettel (2011) hat schon in Barcelona gewonnen. Der zurückgetretene Weltmeister Nico Rosberg war 2015 erfolgreich.

Zahlreiche Upgrades

Traditionell haben die Teams bei der Reise nach Barcelona zum Start in die Europa-Saison etliche neue Teile und Upgrades für ihre Autos im Gepäck. Ob das die ganze Sache spannender macht, ist fraglich. Ferrari und Mercedes werden wohl auch in Spanien dominieren. Die bislang eher enttäuschenden Red Bulls machen sich aber Hoffnungen. "Ich hoffe, das Upgrade gibt uns eine Chance, mit Mercedes und Ferrari richtig zu kämpfen oder zumindest näher heranzukommen" , sagt Fahrer Daniel Ricciardo.

sid/dpa/red | Stand: 12.05.2017, 08:30