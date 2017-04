Formel 1 - Sand, Hitze, Flutlicht

Die Ausgangslage

Beim Saisonstart in Australien hat Sebastian Vettel im Ferrari gewonnen, danach hatte in China Mercedes-Pilot Lewis Hamilton die Nase vorne. Das Duo liegt in der Gesamtwertung punktgleich vorne. Dritter ist Max Verstappen im Red Bull.

Die Favoriten

Auch in der Wüste von Sakhir deutet alles auf einen erneuten Zweikampf zwischen Vettel und Hamilton hin. Denn in den beiden ersten Rennen konnten nicht mal die jeweils finnischen Teamkollegen, Kimi Räikkönen im Ferrari und Valtteri Bottas im Mercedes, mit den beiden mithalten. Nicht ohne Grund vereinen Vettel und Hamilton sieben WM-Titel und fast 100 Grand-Prix-Siege. Auch auf dem Kurs in Sakhir konnten beide schon gewinnen, 2012 und 2013 war es Vettel, in den darauffolgenden beiden Jahren Hamilton.

Das sagen die Fahrer

Hamilton stellt sich "definitiv" auf einen Zweikampf mit Vettel ein. "Ich denke, die Lücke zwischen uns und Ferrari wird an diesem Wochenende noch kleiner sein" , sagt der Mercedes-Pilot. Er freut sich, dass er nicht wie in den vergangenen Jahren seinen Teamkonkurrenten als Hauptkonkurrenten hat. "Es ist spannender, in den Kampf gegen ein anderes Team zu gehen - vor allem gegen Ferrari, das ein so geschichtsträchtiges Team ist" , sagt Hamilton. Dessen Teamkollege Valtteri Bottas will die WM Hamilton und Vettel noch nicht jetzt schon überlassen. "Es ist noch zu früh zu sagen, dass nur zwei Fahrer um die Weltmeisterschaft kämpfen" , sagt er.

Die Strecke

Es ist bei weitem kein flacher Kurs. 18 Meter liegen zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt. Die Strecke wurde der Stein- und Sandwüste von Sakhir angepasst. Neun Rechts- und sechs Linkskurven sind in jeder Runde zu fahren. Etwas mehr als ein Kilometer misst die längste Geradeaus-Passage. 57 Runden sind zu bewältigen, eine Runde misst 5,412 Kilometer. Rekordsieger ist Fernando Alonso. Der Spanier gewann dreimal (2005, 2006, 2010).

Die Besonderheiten

Der Bahrain International Circuit liegt etwa 30 Kilometer außerhalb der Hauptstadt Manama, in Sakhir - mitten in der Wüste. Große Probleme bereiten den Autos deshalb neben der Hitze auch kleine Sand- und Staubpartikel im Getriebe, im Motor und in den Kühleinlässen oder auf den Bremsbelägen. Das kann schnell zu einem Defekt führen. Es ist ein Flutlichtrennen. Gestartet wird am frühen Abend, Ortszeit 18.00 Uhr. Geschätzte Temperaturen am Abend: 25 bis 30 Grad. Da am Mittag noch große Hitze herrscht, sind die Reifen bei den klimatischen Veränderungen besonders gefordert. "Die Strecke ist sehr interessant. Ich mag sie, aber sie ist sehr hart für die Reifen. Dadurch, dass es zu einem Nachtrennen wird, ändern sich die Bedingungen sehr deutlich. Die Strecke kann sehr rutschig werden mit all dem Sand" , sagt Max Verstappen von Red Bull. "Auf dem Papier sieht er gar nicht so aus, als wäre er einer der aufregendsten Kurse. Aber wenn du drauf fährst, macht es ziemlich viel Spaß. Es gibt viele Stellen, an denen du überholen kannst" , erklärt Haas-Pilot Romain Grosjean.

Wehrlein vor Debüt

Er darf wieder Rennen fahren. In Bahrain will der ehemalige DTM-Champion Pascal Wehrlein sein Debüt für Sauber geben. Und er beendete auch das Rätselraten um seine Verletzung: "Ich sage jetzt einfach, was ich hatte: Ich hatte mir drei Wirbel gebrochen" , sagt der 22-Jährige. Zwei weitere Wirbel seien gestaucht gewesen. Das Rennen in der Wüste von Sakhir ist für Wehrlein ein Härtetest. Körperlich fühlt er sich fit. Für ihn sei es nun erst einmal wichtig, wieder im Auto zu sitzen und Kilometer zu sammeln.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 14.4., 22.50 Uhr

sid/dpa/vdv | Stand: 14.04.2017, 10:00