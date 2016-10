Großer Preis der USA in Austin

Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi – drei Chancen hat Hamilton nun noch, um seine Aufholjagd fortzusetzen, und noch sind 75 Punkte zu vergeben. Wenn Rosberg aber jedesmal hinter seinem Konkurrenten und Kollegen als Zweiter über die Ziellinie fährt, wird er am Ende erstmals die Trophäe hochhalten – wenn auch mit hauchdünnem Vorsprung.

Ricciardo zunächst an Rosberg vorbei

In Austin fiel die Entscheidung wie so oft schon beim Start. Polesetter Hamilton erwischte den Auftakt perfekt, Rosberg hingegen wählte die falsche Linie und musste den Australier Daniel Ricciardo im Red Bull auf der Innenbahn passieren lassen. Während seine Crew ihn anfeuerte, sofort zu "pushen", also Druck zu machen, gab Rosberg cool zurück: "Das Rennen ist lang, ich muss an die Reifen denken." Letztlich genau die richtige Taktik, auch wenn er von einer Doppelpanne von Max Verstappen profitierte.

In der 30. Runde waren Verstappens Hoffnungen beendet, in Austin Boden in der WM-Wertung gutzumachen. Nach einem völlig vermasselten Boxenstopp kam er zwar nochmal zurück auf die Strecke, schied dann aber gleich danach mit einem Motorschaden aus. Weil der Red Bull des Niederländers daraufhin geborgen werden musste, ordnete die Rennleitung das "Virtuelle Safetycar" an – ein Überholverbot für alle Piloten. Mercedes nutzte diese Phase geschickt aus und holte beide Fahrer zum Reifenwechsel rein, was Rosberg einen Vorteil gegenüber dem lange auf Platz zwei fahrenden Ricciardo brachte - und letztlich auch den erneuten Platztausch der beiden.

Vettel auf Platz vier

Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel beendete das Rennen hinter Ricciardo als Vierter, profitierte dabei auch davon, dass sein Teamkollege Kimi Räikkönen nach einer Panne an der Box ausschied: Seine Hinterreifen waren nicht richtig befestigt worden, daraufhin musste der Finne im Rückwärtsgang zurück in die Box und seinen Wagen abstellen.

sid/red | Stand: 23.10.2016, 22:45