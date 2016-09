Fernando Alonso liegt etwas auf dem Herzen und bei ihm liegt das Herz auf der Zunge. "Das ist nicht mehr die Formel 1, die mir gefällt. Sie haben uns die Freude am Fahren genommen. Heute geht es doch nur noch darum, Sprit zu sparen, Reifen zu schonen und Batterien zu laden. Dafür bin ich nicht Rennfahrer geworden." Alonso ist unzufrieden, seine Gefühlslage schwankt zwischen beleidigt und unglücklich.

Fernando Alonso, das ist immer noch ein großer Name in der Formel 1. Und objektiv betrachtet gibt es gibt viele Gründe, die für den Spanier sprechen: er ist gut ausgebildet, begabt, ehrgeizig und schnell. Bereits fünf Jahre nach seinem Einstieg in die Serie wurde er 2005 Formel 1- Weltmeister. Der jüngste überhaupt und der erste aus seinem Heimatland. Dort löst er eine bis heute andauernde "Alonsomania" aus. 2006 verteidigte er seinen Titel - es war sein bislang letzter in der Königsklasse. Was lief schief in den vergangenen zehn Jahren?

Zusammenarbeit von Briatore und Alonso endete in Skandal

Die Tür zur Formel 1 öffnete ihm einst Flavio Briatore. Der Italiener erkannte und förderte Alonsos Fähigkeiten, war lange sein Manager, zweimal auch sein Teamchef. Widerspruch duldete er keinen, und Alonso ordnete sich ihm völlig unter. Die Zusammenarbeit der beiden gipfelte aber nicht in den beiden Titeln, sondern in einem der grössten Skandale der Serie: dem Crashgate von 2008.

Dabei fingierte das Renault-Team unter der Leitung von Briatore beim Grand Prix von Singapore einen Unfall, der Alonso einen Vorteil im Rennen und in der Meisterschaft bringt. Ein Jahr später flog der Schwindel auf und Briatore sowie sein technischer Leiter raus. Nur Alonso, der davon nichts gewusst haben will, kam straffrei davon. Felipe Massa, damals ein Leidtragender und später Teamkollege von Alonso behauptet bis heute das Gegenteil: "Fernando wusste alles über den Plan seines Teams, nur er würde es nie zugeben." Es war nicht der einzige Zwischenfall, in den der Spanier involviert ist.

Fehde mit dem jungen Lewis Hamilton

Bereits 2007, bei seinem ersten Engagement bei McLaren, versuchte Alonso sich einen Ruf als "großer" Pilot bei einem großen Traditionsteam zu formen. Und scheiterte dabei grandios. Am aufkommenden Formel 1 Wunderkind aus Großbritannien, Lewis Hamilton, biss er sich die Zähne aus. Alonso unterstellte dem Team, Hamilton zu bevorteilen und ließ sich zu einer groben Unsportlichkeit hinreissen. Beim Qualifying in Budapest blockierte er Hamilton so offensichtlich, daß er dafür von der Rennjury bestraft wurde. Sein Image erlitt schon zu diesem Zeitpunkt einen deutlichen Schaden.

Immer mehr kristallisierte sich heraus, was gegen ihn spricht: Fernando Alonso ist ein sehr starker Fahrer, durchaus auch ein Teamplayer. Aber er ist kein Teamleader. Eine Mannschaft um sich herum aufzubauen, das hat er nie gemacht. Zu sehr ist er nur an sich und seinem Erfolg orientiert. Und lässt sich viel zu sehr von seinen Emotionen leiten. Das hat durchaus auch Charme, aber wenn es für ihn schlecht läuft, sind vermehrt die anderen schuld und er prangert das öffentlich an. Seine Gefühlsschwankungen, seine innere Zerrissenheit verunsichern sein Umfeld.

2010 bis 2014 startete er für Ferrari. "Dort fühle ich mich als Südländer sehr wohl, das ist wie eine Familie für mich", sagte er. Die emotionale Atmosphäre gefiel ihm. Als er jedoch schon im ersten Jahr den sicher geglaubten Weltmeistertitel beim letzten Saisonrennen wegen eines katastrophalen Strategiefehlers an Sebastian Vettel verliert, ist das ein weiterer Makel in seiner Karriere. Und den bekommen weder er noch das Team weg. Das Vertrauen und Verhältnis zueinander bleiben angeknackst, den Titel gewinnen sie nicht.

Falsches Team zum falschen Zeitpunkt

Seitdem hängt Alonso der Ruf nach, immer zum falschen Zeitpunkt beim falschen Team zu sein. Zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht zu haben. "In dem Moment, in dem Du Dich für eine Sache entscheidest, glaubst Du daran, dass es richtig ist. Ich finde es falsch zurück zu blicken und bestimmten Dingen nach zu trauern", sagt er heute.

Seit diesem Jahr hat der 35-Jährige in seiner Heimat sein eigenes Museum und eine Kartbahn, auf der er Kindern ermöglichen will, Motorsport zu lernen. Darauf angesprochen, ob er das guten Gewissens empfehlen kann, erwidert Alonso: "Ja. Du hast die Chance, deinen Traum zu verwirklichen."

Rückkehr zu McLaren

2015 kehrte er zu McLaren zurück. Dort soll er etwas Grosses mit aufbauen. Genau das, was ihm bislang noch nicht gelungen ist. Das Auto allerdings ist bis heute deutlich unterlegen. Die erste Saison verlief nahezu erschütternd schlecht, nur zweimal kam er unter die ersten Zehn.

Aber er kämpft weiter, "wie ein Löwe.“ Auch dieses Jahr bleibt er trotz einiger sehr starker Rennen weit weg vom WM-Titel. "Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch hier bin. Ich warte ab, was mir mein Bauchgefühl sagt."

Stand: 29.09.2016, 09:18