"Schwach wie eine Flasche leer! Was erlaube Struuunz! Ich habe fertig."

Was für ein Auftritt. Der Mister in Rage, mit sieben vorbereiteten Zetteln ausgerüstet, brüllend, gestikulierend, emotional im Ausnahmezustand - 116 Sekunden Bundesliga-Geschichte in einem kleinen, überfüllten Presseraum an der Säbener Straße. Giovanni Trapattoni wütete am 10. März 1998 zwei Tage nach einer Niederlage beim FC Schalke, rechnete mit den verwöhnten und unzufriedenen Thomas Strunz, Mario Basler und Mehmet Scholl ab. Nebenbei schrieb Trap damals auch deutsche Sprachgeschichte: Seine Sätze sind bis heute Allgemeingut und werden von uns Journalisten in abgewandelten Formen immer wieder gern aufgewärmt.