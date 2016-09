Formel 1 - Rosberg holt Pole in Singapur

Der WM-Zweite setzte sich im Qualifying am Samstag (17.09.16) auf dem Marina Bay Street Circuit unter Flutlicht vor Daniel Ricciardo im Red Bull durch und hatte dabei mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Australier. Nur Dritter wurde Rosbergs Teamrivale Lewis Hamilton (England).

"Ich bin sehr glücklich, das war wohl eine der besten Runden, die ich überhaupt in einem Qualifying gefahren bin" , sagte Rosberg: "Gerade hier in Singapur ist das Qualifying sehr wichtig." Weltmeister und WM-Spitzenreiter Hamilton zeigte sich enttäuscht. "Es war einfach nicht mein Wochenende. Nichts ist bislang zusammengelaufen. Nico hat das wahre Potenzial des Autos gezeigt" , sagte er.

Vettel am Ende

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) scheiterte wegen eines technischen Defekts schon im ersten Abschnitt und muss vom Ende des 22er-Feldes starten. Am Boliden des Vorjahressiegers Vettel hing in den Kurven das linke Vorderrad in der Luft. "Ich habe es ziemlich schnell gemerkt, da ging nichts mehr" , sagte Vettel unmittelbar nach dem Ausscheiden: "Vielleicht ist der Stabilisator gebrochen, so hat es sich zumindest angefühlt."

Gesamtwertung im Blick

Für Rosberg war es die 29. Pole seiner Karriere, der Deutsche zieht damit in der "ewigen" Bestenliste mit der argentinischen Rennfahrerlegende Juan Manuel Fangio auf Rang acht gleich. Im 15. Saisonrennen steht Rosberg zum siebten Mal ganz vorne in der Startaufstellung, nur zwei Punkte trennen ihn im WM-Klassement von Spitzenreiter und Weltmeister Hamilton.

sid/red | Stand: 17.09.2016, 13:24