Deutschlands Heim-WM endet im Viertelfinale

Tagesthemen | 18.05.2017 | 01:02 Min. | Verfügbar bis 25.05.2017 | Das Erste

Kanada wird seiner Favoritenrolle gerecht und besiegt Deutschland im Viertelfinale der WM in Köln. In einer spannenden Schlussphase verkürzt Yannic Seidenberg noch einmal auf 1:2, doch am Ende muss sich das DEB-Team geschlagen geben.