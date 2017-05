WM 2010 in Köln, Mannheim und Gelsenkirchen

Was für ein Auftakt: Vor der Weltrekordkulisse von 77.803 Zuschauern in der Fußball-Arena von Schalke 04 zwang das deutsche Team die NHL-Stars aus den USA mit 2:1 in die Knie. Getragen von einer Euphoriewelle stürmte die Mannschaft von Bundestrainer Uwe Krupp bis ins Halbfinale, wo sie Rekordweltmeister Russland an den Rand einer Niederlage brachte. Am Ende verpasste die DEB-Auswahl auf Platz vier nur knapp eine Medaille, doch "der große Gewinner der WM ist der Eishockeysport in Deutschland", wie WM-OK-Chef Franz Reindl betonte. Torhüter Dennis Endras und Viertelfinal-Held Philip Gogulla stiegen zu nationalen Sporthelden auf - zumindest für eine kurze Zeit.