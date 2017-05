In Köln hielt der WM -Gastgeber von 2018 vor 6.932 Zuschauern lange Zeit gut mit. Drei Tore binnen 70 Sekunden im Mittelabschnitt entschieden die Partie aber prompt. Bereits am Freitag müssen die Dänen gegen Deutschland wieder ran.

Owetschkin sagt Russland ab

Die Russen bekamen nach der Partie noch eine schlechte Nachricht: Sie müssen bei WM auf Superstar Alexander Owetschkin verzichten. Laut Angaben des Weltverbandes IIHF habe der Stürmer der Washington Capitals aus der nordamerikanischen Profiliga NHL die Russen darüber informiert, dass er für das Turnier in Köln und Paris verletzt ausfällt. Grund sei eine Unterkörperverletzung, wegen der er bereits in der NHL-Viertelfinalserie gegen die Pittburgh Penguins nur mit schmerzstilllenden Mitteln gespielt habe.

Owetschkin hatte aufgrund seiner Verpflichtungen für seinen Klub zunächst nicht zum Aufgebot der Sbornaja gehört. Nach der entscheidenden 0:2-Niederlage der Capitals im siebten Spiel der Play-off-Serie gegen die Penguins war darüber spekuliert worden, ob "The Great Eight" möglicherweise doch noch nach Köln kommt. Owetschkin ließ ausrichten, dass er das Team normalerweise nicht im Stich lassen würde und beim ersten Anruf in den Flieger gestiegen wäre. Anstelle des 31 Jahre alten Ausnahmekönners verstärken seine Klubkollegen Jewgeni Kusnezow und Dimitri Orlow den 27-maligen Titelträger in den kommenden Partien.

Tschechien mit viel Mühe

In Paris mühte sich Titel-Mitfavorit Tschechien gegen Norwegen zu einem 1:0 (0:0, 0:0, 0:0) nach Verlängerung. Jan Kovar schoss die Tschechen in der zweiten Minute der Overtime vor 6.381 Zuschauern zum Sieg.

Thema in: Deutschlandfunk Sport aktuell, 11.05.2017, 22.50 Uhr

dpa/red/sid | Stand: 11.05.2017, 19:29