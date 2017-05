Das US-Team gewann am Mittwoch (10.05.17) in Köln vor 7.168 Zuschauern mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) gegen Aufsteiger Italien das dritte Spiel in Serie. Brock Nelson, NHL -Teamkamerad der beiden deutschen Nationalspieler Dennis Seidenberg und Thomas Greiss von den New York Islanders, traf doppelt. Zum WM -Auftakt hatten die USA überraschend gegen Deutschland mit 1:2 verloren.

Mini-Kulisse in Paris

In Paris gewann die Schweiz mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) gegen Weißrussland vor nur 3.212 Zuschauern auch ihre dritte von bislang vier Vorrundenpartien. Die Eidgenossen hatten am Vortag etwas überraschend gegen Co-Gastgeber Frankreich mit 3:4 verloren. Sowohl Italien als auch Weißrussland müssen den Abstieg aus der A-Gruppe fürchten.

