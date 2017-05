Dank der Tore von NHL-Stürmer Tobias Rieder von den Arizona Coyotes (11.) und des Kölners Patrick Hager (54.) vor 18.688 Zuschauern übernahm die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in der Gruppe A nicht nur die Tabellenführung, sondern weckte auch Erinnerungen an das Eishockey-Märchen von 2010. Bei der letzten WM auf eigenem Eis war die deutsche Mannschaft ebenfalls mit einem Überraschungserfolg gegen die Amerikaner (2:1 nach Verlängerung) gestartet, am Ende erreichte sie sensationell das Halbfinale. Das zwischenzeitliche 1:1 für die USA hatte Connor Murphy (51.) erzielt. "Das hat viel Spaß gemacht, das war ein super Spiel ", sagte Matchwinner Greiss, der seine Leistung so einschätzte: "Es ist ganz gut gelaufen. Jetzt nehmen wir die drei Punkte und viel Selbstvertrauen mit in die nächsten Spiele."

Zweiter Gegner ist am Sonntag (05.05.17) der neunmalige Weltmeister Schweden, der nicht minder prominent besetzt ist als das mit 19 NHL-Profis angetretenen US -Team. Zum Auftakt verloren die Tre Kronor allerdings gegen Rekordweltmeister Russland mit 1:2 nach Penaltyschießen.

Unsortierter Start des DEB-Teams

Die DEB-Auswahl musste auf ihren Spielführer Christian Ehrhoff wegen einer Oberkörperverletzung verzichten. Nach 20 Minuten ging er mit seiner Mannschaft sogar mit einer 1:0-Führung in die Kabine - und durfte sich dafür vor allem bei zwei NHL-Stars bedanken: Torhüter Greiss und Stürmer Rieder. Denn ohne Abwehrroutinier Ehrhoff war das DEB-Team völlig unsortiert gestartet: Schon nach 15 Sekunden lief Johnny Gaudreau allein auf das deutsche Tor zu, doch Greiss rettete mit einer Glanzparade. Knapp drei Minuten später hatte der 31-Jährige Glück, dass der Schuss von Nick Schmaltz den Pfosten traf. Die US-Stürmer, vor allem die Jungstars Gaudreau (23) und Jack Eichel (20) spielten die Abwehr um Ersatzkapitän Dennis Seidenberg in den ersten zehn Minuten regelrecht schwindelig. Doch an NHL-Goalie Greiss kamen sie nicht vorbei.