Die Deutschen wollten es im zweiten Drittel besser machen - prompt folgte der nächste Rückschlag. Es waren keine zwei Minuten im zweiten Abschnitt gespielt, da bugsierte Torwart Danny Aus den Birken, der früh für den verletzten Thomas Greiss ins deutsche Tor gekommen war, den Puck ins eigene Tor. Der Treffer wurde Libor Hudacek gutgeschrieben.

Ominöse 37. Minute

Lange Zeit sah es nicht nach einer Wende für die Deutschen aus. Doch dann stellten sich die Deutschen besser auf die Härte der Slowaken ein, und sie wurden belohnt. 37. Minute: Patrick Reimer zog aus der Distanz ab, der Puck wurde abgefälscht - drin. Nur 26 Sekunden später ließ Yasin Ehliz drei Gegenspieler aussteigen und überwand auch noch Keeper Hudacek - 2:2. Deutschland hatte mit einem Doppelschlag den Gleichstand geschafft. Jetzt wurde es auch auf den Rängen lebendiger. Die deutschen Fans peitschten ihre Mannschaft lautstark nach vorne.

Es sollte nicht helfen. Beide Teams riskierten im Schlussdrittel nicht mehr allzu viel. Die Begegnung lebte fortan von der Spannung. Auch die Overtime blieb torlos. Also sollte das Penaltyschießen entscheiden - mit dem besseren Ende für die Deutschen.

Kahun: "Haben Charakter gezeigt"

"Wir haben heute Charakter gezeigt. Das war ein sehr wichtiges Spiel für uns. Schade, dass wir das dritte Tore nicht vor der Verlängerung erzielt haben ", sagte Matchwinner Kahun. Die Aussichten auf das Viertelfinale sind sehr gut: Es könnten bereits zwei Siege aus den restlichen Vorrundenspielen am Freitag (12.05.2017, 20.15 Uhr) gegen Dänemark, am Samstag gegen Italien und am kommenden Dienstag gegen Lettland zum Einzug in die K.o.-Runde reichen. Ob Stammtorwart Thomas Greiss dann wieder mitwirken kann, ließ Head-Coach Sturm offen.

mick/red/sid | Stand: 10.05.2017, 22:40