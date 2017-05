Gegen den Rekordweltmeister unterlag das Team von Bundestrainer Marco Sturm am Montag mit 3:6 (0:3, 0:2, 3:1) trotz des ersten WM-Einsatzes von Kapitän Christian Ehrhoff. Die Niederlage bedeutet die zweite Pleite im dritten Turnierspiel.

Rieder und Hager scheiden aus

Nach einem zwischenzeitlichen 0:5 bewies der Gastgeber im Schlussdrittel Moral und verkürzte durch Brooks Macek (46. Minute), Philip Gogulla (49.) und Frederik Tiffels (60.). "Das letzte Drittel war das, was wir 60 Minuten gebraucht hätten. Am Anfang haben wir uns schwergetan mit der russischen Überzahl, da haben sie zweimal getroffen, das war ein harter Schlag für uns" , sagte Verteidiger Frank Hördler.

Schmerzlicher als die 37. Niederlage im 38. WM-Spiel gegen den Turnierfavoriten ist allerdings der Ausfall von zwei Stürmern. Neben dem wohl am Knie verletzten Tobias Rieder musste auch Patrick Hager bereits im ersten Drittel mit einer Matchstrafe vom Eis.

Im ungleich wichtigeren Spiel gegen den direkten Konkurrenten Slowakei im Kampf um das Viertelfinale am Mittwoch ist der bislang zweifache WM-Torschütze auf jeden Fall gesperrt. In der resultierenden Unterzahl nach Hagers unnötiger Attacke von hinten in die Beine von Sergej Mosjakin kassierte das DEB-Team die bereits vorentscheidenden Gegentreffer zum 0:2 und 0:3.

Ungewohnter Greiss-Patzer

Für den 27-maligen Weltmeister trafen vor rund 18.734 Zuschauern in der erneut ausverkaufte Arena in Köln Wadim Schipatschjow (2./18.), Sergej Plotnikow (19.), Nikita Gussew (32.) und Nikita Kutscherow (36./52.).

"Die Jungs sind bereit. Wir werden wieder versuchen, einen Großen zu ärgern", hatte der Bundestrainer noch vor dem Spiel am Montag gesagt, wurde aber bereits nach 64 Sekunden bitter enttäuscht. Beim ersten Gegentor passte die Zuordnung in der Abwehr überhaupt nicht. NHL-Keeper Thomas Greiss von den New York Islanders, gegen die USA noch überragend, patzte zudem beim 0:2 in Unterzahl nach Hagers Foul. Bei allen anderen Toren war Greiss jedoch machtlos.

Druck wieder gewachsen

Gegen Ex-Weltmeister Slowakei und die nachfolgenden vermeintlich leichteren Vorrundengegner Dänemark (12. Mai), Italien (13. Mai) und Lettland (16. Mai) wird der Druck für die DEB-Auswahl nun größer. Auf dem angestrebten erneuten Weg ins Viertelfinale muss das Sturm-Team trotz der Ausfälle wieder punkten. Zum WM-Auftakt am Freitag hatte Deutschland noch mit einem Sieg gegen die USA überrascht, dann aber am Samstag mit 2:7 gegen Schweden verloren.

dpa/red/sid | Stand: 08.05.2017, 18:33