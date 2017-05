Gegen Dänemark gewann der neunmalige Weltmeister in Köln am Sonntagabend (14.05.2017) mit 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) und kann nicht mehr aus den besten Vier der deutschen Gruppe A fallen. Mit 13 Punkten sind die Tre Kronor Tabellendritter hinter den USA und Rekordweltmeister Russland. Für die Schweden, bei denen erstmals Star-Torhüter Henrik Lundqvist (New York Rangers) und Stürmer Nicklas Bäckström (Washington Capitals) nach ihrer Nachnominierung auf dem Eis standen, trafen Lundqvists Zwillingsbruder und Mannschaftskapitän Joel (3.), William Nylander (36./40.) und Bäckström (58.).

Morten Madsen (50.) und Markus Lauridsen (56.) brachten die Dänen zwischenzeitlich noch einmal heran. Dänemark hat nach der vierten Niederlage keine Chance mehr auf die nächste Runde, kann aber auch nicht absteigen, da es die WM im kommenden Jahr ausrichtet.

Schweiz verspielt 2:0-Führung

Jubelnde finnische Eishockeyspieler

Nach dem sensationellen Sieg gegen Kanada hat die Schweiz einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Eidgenossen unterlagen in Paris Finnland nach einer 2:0-Führung am Ende noch 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) n.V. Die Tore für die Schweizer erzielten Fabrice Herzog (5.) und Joel Genazzi (11.). Für die Finnen trafen Juuso Hietanen, 20.), Ville Lajunen (48.) und NHL -Star Valtteri Filppula in der Overtime (63.).

Trotz der Niederlage hatdie Scheiz als Drittplatzierte der Gruppe B noch beste Chancen auf den Viertelfinal-Einzug.

sid/red | Stand: 14.05.2017, 23:14