USA und Finnland auf Viertelfinalkurs

Das US -Team bezwang am Samstag (13.05.17) in Köln Deutschlands letzten Vorrundengegner Lettland mit 5:3 (0:1, 3:2, 2:0). Mit nun zwölf Punkten sind die USA in der deutschen Gruppe A damit bei zwei noch ausstehenden Spielen kaum noch von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen.

Norwegen rettet einen Punkt

J.T. Compher (29.), Nick Bjugstad (34.), Johnny Gaudreau (39.), Andrew Copp (57.) und Dylan Larkin (59.) erzielten die Tore für die Amerikaner. Für die Letten, die mit 2:0 und 3:1 führten, trafen Teodors Blugers (12.), Kaspars Daugavins (21.) und Oskars Cibulskis (32.). Die Balten liegen mit neun Zählern vor den letzten beiden Spielen weiter drei Punkte vor der deutschen Mannschaft, auf die sie zum Vorrundenabschluss am Dienstag (16.05.17) treffen.

In der Gruppe B gelang Finnland mit 3:2 (0:1, 2:0, 0:1) nach Verlängerung gegen Norwegen ein wichtiger Sieg im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde. Der frühere Düsseldorfer und aktuelle NHL -Spieler Andreas Martinsen rettete Außenseiter Norwegen kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit zumindest noch einen Punkt. Auch Norwegen hat damit noch die Chance auf das Viertelfinale. Den finnischen Sieg besiegelte Markus Hännikäinen in der zweiten Minute der Verlängerung.

Stand: 13.05.2017, 22:49