Eishockey-WM in Köln und Paris

Am Dienstag (09.05.17) bezwangen die Letten in der deutschen Gruppe Abstiegskandidat Italien knapp mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) und gewannen damit auch ihr drittes Vorrundenspiel. Vor gut 6000 Zuschauern in Köln erzielte Andris Dzerins in der 59. Minute den entscheidenden Treffer. Die Letten hatten sich zuvor gegen Dänemark 3:0 und die Slowakei 3:1 durchgesetzt. Die am Dienstag spielfreien Deutschen haben bislang nur gegen die USA mit 2:1 gewonnen und treffen am Mittwoch (20.15 Uhr) auf die Slowakei. Lettland ist am 16. Mai letzter Vorrundengegner des WM-Gastgebers.

Sloweniens Sorgen werden größer

In der Vorrundengruppe in Paris vergrößerten sich die Abstiegssorgen des slowenischen Teams. Nach dem 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) gegen Norwegen hat Slowenien aus drei Partien nur einen Punkt geholt und liegt vor dem punktlosen Weißrussland auf dem vorletzten Tabellenrang. Die beiden Gruppenletzten am Ende der Vorrunde steigen ab und nehmen im kommenden Jahr nur an der zweitklassigen Weltmeisterschaft teil.

dpa/red/sid | Stand: 09.05.2017, 19:06