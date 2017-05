Eigentlich spielt eine Eishockey-Weltmeisterschaft für die kanadischen Stars der National Hockey-League keine große Rolle. Nach einer anstrengenden Saison haben sie meist keine große Lust mehr, auch noch für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Wer irgendwie absagen kann, der tut das dann meist auch. Mit dabei sind ohnehin nur jene Spieler, die mit ihren Teams die Playoffs verpasst haben oder die früh gescheitert sind.

Das ist in diesem Jahr anders. Beim Turnier in Deutschland und Frankreich können die "Ahornblätter" den dritten Titel in Serie holen. Ein solcher "Gold-Hattrick" ist seit 16 Jahren keinem Land mehr gelungen. Seit dem Zerfall der Sowjetunion konnte nur Tschechien von 1999 bis 2001 drei Titel in Serie feiern. Zudem könnte der 26-malige Weltmeister Kanada nach WM-Siegen zu Rekordweltmeister Russland aufschließen. Und das sind dann auch für hochbezahlte NHL-Stars Anreize.

Unendliche Kraft

Dass Kanada all seine Erfolge meist mit der zweiten Garde holte, mit Talenten und Jungstars, das zeigt die scheinbar unendliche Kraft und das Riesen-Potenzial des kanadischen Eishockeys. Auch in diesem Jahr fehlen etliche Topstars - unter anderem Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins, Connor McDavid und Cam Talbot von den Edmonton Oilers oder Ryan Getzlaf von den Anaheim Ducks. Doch das Potenzial des Mutterlandes scheint unerschöpflich.

Für die deutsche Mannschaft macht das alles die Sache nicht gerade einfacher. Denn im Viertelfinale muss das Team von Bundestrainer Marco Sturm am Donnerstag (18.05.17) in Köln gegen den großen Favoriten aus Nordamerika ran. "Wir haben absolut nichts zu verlieren" , sagt Sturm. Seine Spieler sollten "einfach das Spiel gegen einen absoluten Topfavoriten genießen." Ein Sieg gegen Kanada wäre "eine Sensation" .

Hochkaräter aus der NHL

Prominent besetzt ist beim der amtierenden Olympia-Sieger vor allem die Offensive. Teamchef Jon Cooper hat mit Matt Duchene, Nathan MacKinnon (beide Colorado Avalanche), Ryan O'Reilly (Buffalo Sabres), Claude Giroux (Philadelphia Flyers), Mark Scheifele (Winnipeg Jets) oder Jeff Skinner (Carolina Hurricanes) hochkarätige NHL-Stürmer zur Verfügung. Duchene und O'Reilly waren auch schon bei den WM-Titeln 2015 und 2016 mit dabei.

In der Vorrunden hatten die Kanadier wenig Mühe. Zwar gab es gegen die Schweiz eine Niederlage nach Verlängerung, der Sieg in der Gruppe A war am Ende aber ungefährdet. Der jüngste 5:2-Sieg gegen Finnland in der Neuauflage des letzten WM-Endspiels war eine Demonstration der Macht und fast perfektes Eishockey.

Ausscheiden ist nicht eingeplant

Wohl auch deshalb ist das WM-Viertelfinale gegen Deutschland in den Augen der erfolgsverwöhnten Kanadier nur eine Durchgangsstation. Der Klassenprimus der denkt gar nicht an ein sensationelles Aus. "Wir haben noch drei Spiele in dieser Saison und wollen, dass die etwas wert sind" , sagt Stürmer Matt Duchene mit Blick auf das Finalwochenende: "Ich hoffe, wir erreichen unseren Leistungszenit zur rechten Zeit.“

Überragender Mann ist der erst 21 Jahre alte Angreifer Nathan MacKinnon. Mit fünf Toren und sieben Vorlagen ist er derzeit zweitbester WM-Scorer hinter dem russischen Youngster Artemi Panarin von den Chicago Blackhawks.

Ernüchternde Bilanz

In Köln wartet der größte Gegner der Kanadier wohl auf den Rängen. Rund 18.500 Fans gegen sich zu haben, sehen sogar die NHL-Cracks als Herausforderung. "Es wird ein schwieriges Spiel in ihrer Halle, mit den Heimfans und allem" , sagt Stürmer Sean Couturier von den Philadelphia Flyers: "Die Atmosphäre soll ziemlich elektrisierend sein" , sagt auch Coach Jon Cooper. Doch ob das für Deutschland reicht. Die WM-Bilanz gegen die Übermacht Kanada ist ernüchternd. Es gab bisher zwei Siege, ein Unentschieden und 32 Niederlagen.

red/dpa/sid | Stand: 17.05.2017, 12:00