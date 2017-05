Unter den Torschützen war der große Hoffnungsträger noch nicht - aber das Mitwirken von NHL-Star Leon Draisaitl scheint das DEB-Team trotzdem zu beflügeln. Nach der ärgerlichen Niederlage gegen Dänemark zeigte sich die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm gut erholt - und bezwang Italien letztlich souverän mit 4:1 (1:2, 0:2, 0:0). "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber ich wollte der Mannschaft unbedingt helfen", sagte der erschöpfte Draisaitl, der erst am Samstagmorgen aus Kanada kommend in Frankfurt gelandet war.

Frühe Führung durch Ehrhoff

Leitwolf Christian Ehrhoff hatte Deutschland vor 18.500 Zuschauern bereits nach dreieinhalb Minuten in Führung gebracht, der Abwehrchef der Kölner Haien nutzte also seinen Heimvorteil. Stefano Marchetti gelang allerdings nur 47 Sekunden später der Ausgleich, was den DEB aber nicht vom Kurs abbrachte.

Noch vor Ende des ersten Drittels traf Matthias Plachta (19.) zur erneuten Führung, im starken zweiten Drittel stellten dann Yannic Seidenberg (23.) und Dominik Kahun (26.) die Weichen Richtung Top-Acht dieses Turniers. Kapitän Ehrhoff: "Die Erleichterung ist groß. Wir haben ein super Spiel gemacht und uns das verdient. Das war eine überzeugende Leistung von uns."

Dienstag gegen Lettland

Jetzt haben die Sturm-Schützlinge zwei Tage zur Erholung und zur Analyse, dann muss am Dienstagabend (16.05.17/Live-Ticker ab 20 Uhr bei sportschau.de) ein Erfolg gegen die bisher sehr starken Letten her, um die Teilnahme am Viertelfinale klarzumachen.

Video starten, abbrechen mit Escape Draisaitl bei der Ankunft: "Probiere dem Team zu helfen" | Sportschau | 13.05.2017 | 01:05 Min. | Verfügbar bis 13.05.2018 | Das Erste

sid/dpa | Stand: 13.05.2017, 22:07