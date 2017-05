Bundestrainer Marco Sturm kann bis auf die verletzten Thomas Rieder und Thomas Greiss aus dem Vollen schöpfen. "Wir müssen ruhig bleiben, wir können auch Eishockey spielen" , sagte Sturm mit Blick auf den kommenden, scheinbar übermächtigen, Gegner: "Wenn wir unser Spiel spielen, dann können wir auch mithalten."

DEB-Team hat Minimalziel erreicht

Der WM-Gastgeber hat mit dem Einzug ins Viertelfinale jedenfalls sein Minimalziel erreicht und hofft nun auf eine Sensation. Der Gegner aus Nordamerika gewann sechs seiner sieben Vorrundenspiele. Einzig gegen die Schweiz setzte es eine Niederlage nach Verlängerung.

Die Schweizer bekommen es ihrerseits im Viertelfinale mit Schweden zu tun. Im ersten Spiel am Donnerstag in Köln trifft die Auswahl der USA auf Vorjahresfinalist Finnland. In Paris spielt Rekordweltmeister Russland gegen Tschechien um den Einzug in das Halbfinale.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 18.5., 22.50 Uhr

msc/dpa | Stand: 18.05.2017, 09:06