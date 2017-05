Sturms Bauchgefühl

Es ist die pure Freude. Das Ziel "Viertelfinale bei der Heim-WM" hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) damit erreicht. Es ist aber auch Erleichterung im Spiel. Marco Sturm hat sich bei der Wahl der Penaltyschützen auf sein Bauchgefühl verlassen.

Die Jüngsten sollten es richten. Drei Spieler aus dem Jahrgang 1995. Erst Dominik Kahun, dann Leon Draisaitl und völlig überraschend als letzten Penaltyschütze dann "Freddy" Tiffels, der Collegespieler, den sein eigener Kapitän Christian Ehrhoff vor dieser WM gar nicht kannte und der der Shootingstar dieses Turniers geworden ist.

Lettland-Match als Spiegelbild der Vorrunde

Marco Sturm hat seinen Co-Trainern widersprochen und auf Tiffels gesetzt: "Er ist der Spezi, der beste Freund von Dominik und Leon. Die drei machen alles zusammen. Die teilen sich sogar ein Zimmer hier im Hotel, glaube ich, obwohl das nur ein Doppelzimmer ist", lacht ein sehr gelöster Bundestrainer nach dem Spiel: "Ich hatte da so ein Gefühl..."

Die Fachkompetenz des gesamten Trainerstabs verbunden mit dem Instinkt des Cheftrainers lautet die Erfolgsformel dieser Vorrunde. Dabei war das 4:3 gegen Lettland im letzten und entscheidenden Vorrundenspiel ein Spiegelbild des kompletten Turnierverlaufs für die Deutschen.

Furios gestartet mit einer 2:0-Führung. Den Ausgleich kassiert. In Rückstand geraten. Mit einem Tor nur Sekunden vor dem Ende durch den in diesem Turnier bisher schwächelnden Felix Schütz in die Overtime gerettet und dann im Penaltyschießen die Nerven bewahrt.

Die Verstärkungen zeigen Wirkung

Genau so ist das Turnier bisher verlaufen: Der Sensationssieg gegen die USA zum Auftakt, die beiden ebenso deutlichen wie empfindlichen Niederlagen gegen Schweden und Russland, der dramatische Sieg im Penaltyschießen gegen die Slowakei und die bittere Niederlage in der Overtime gegen Dänemark. Der entscheidende Faktor im furiosen Finale, beim Sieg gegen schwache Italiener und dann gegen Lettland: Deutschland hatte Verstärkung bekommen.

Hätte Bundestrainer Sturm nicht seit Samstag auf die in der NHL ausgeschiedenen Leon Draisaitl und Goalie Phlipp Grubauer setzen können, seine Mannschaft hätte das Viertelfinale wohl nicht erreicht. Die beiden Neuzugänge aber brachten gute Laune und - noch wichtiger - jede Menge Qualität.

Leon Draisaitl ist erst 21 Jahre alt und wohl der beste deutsche Spieler den es in der NHL je gegeben hat. Philipp Grubauer, dieser ruhige, abgeklärte Torhüter, durfte bei seinem persönlichen WM-Auftakt gegen Lettland gleich seine ganze Klasse zeigen.

"Jetzt hoffen wir, dass der Traum gegen Kanada weitergeht", sagt Frederik Tiffels. "Warum nicht", fragt Grubauer, "die müssen auch erst mal gegen uns Hockey spielen." Zu verlieren haben die Deutschen jedenfalls nichts mehr. Ihr Ziel ist erreicht, jetzt soll die Kirsche noch auf die Sahnetorte.

