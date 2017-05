Philipp Grubauer soll DEB-Team Sicherheit geben

Zu viele Gegentore bisher

Denn Thomas Greiss, der eigentliche Stammkeeper, ist nicht nur angeschlagen, sondern steht auch wegen einiger "Likes", die er im Bildernetzwerk Instagram vergab und die unter anderem einen Vergleich von der ehemaligen US-Präsidentschaftkandidatin Hillary Clinton mit Adolf Hitler beinhalteten, massiv in der Kritik der Öffentlichkeit. Sein Vertreter Danny Aus den Birken sah gegen Dänemark und Italien nicht immer so richtig sicher aus.

Insgesamt 20 Gegentore aus bisher sechs Spielen sind einfach zu viel - von den 16 Teams bei diesem Turnier haben nur fünf mehr Gegentreffer hinnehmen müssen als die Auswahl von Marco Sturm.

Lettland-Schreck?

Deutschlands NHL-Torwart Philipp Grubauer

Dass das natürlich nicht nur an den Torhütern, sondern auch an der offensiven Spielweise und einigen Unaufmerksamkeiten der Defensive lag, weiß auch der Bundestrainer, dennoch verkündete er für das Lettland-Spiel am heutigen Dienstagabend: "Grubauer steht im Tor." Nur mit einem Sieg, egal ob nach Verlängerung, Penaltyschießen oder in der regulären Spielzeit, würde die DEB -Auswahl das Viertelfinale erreichen - der Druck ist enorm in diesem Heimspiel.

Doch Grubauer kennt diesen Druck, vor allem gegen die Letten. Beim entscheidenden Spiel für die Olympia-Qualifikation vor acht Monaten in Riga ging es ebenfalls gegen die Balten - Grubauer hielt stark und war ein Garant für den 3:2-Erfolg. Möglich, dass er seit damals noch in den Köpfen der lettischen Auswahl "herumspukt".

Bei den Capitals Stamm-Backup

Seine Qualitäten in "Crunch-Time-Spielen" durfte der gebürtige Rosenheimer beim Playoff-Aus seiner Capitals aber nicht wirklich einsetzen. In der Postseason durfte er nur einmal für 18 Minuten bei der klaren 2:6-Pleite gegen Pittsburgh zwischen die Pfosten und kassierte noch zwei Gegentore.

In der Regular Season brachte der 25-Jährige es auf insgesamt 24 Einsätze, von seinen 19 Auftritten in der Startformation gewann er immerhin 13, blieb drei mal komplett ohne Gegentreffer. Durchaus ordentliche Werte in der stärksten Liga der Welt - und tatsächlich ist es nicht Grubauers fehlende Qualität, die ihn auf die Bank verbannt, sondern die Stärke Braden Holtbys. Der Kanadier ist Allstar und erhielt jüngst die William M. Jennings Trophy und gewann 2016 auch die Vezina Trophy - die beiden renommiertesten Einzel-Auszeichnungen, die ein Eishockey-Keeper gewinnen kann.

Langer Weg ans Ziel

Voll im Fokus auch für Washington: Philipp Grubauer

Grubauers Weg von seinen Starbulls Rosenheim, bei denen er in der Jugend und bereits als 16-Jähriger in der ersten Mannschaft spielte, bis in die NHL und das Tor der Nationalmannschaft war dabei nicht der steile eines großen Wunderkinds, sondern der eines harten Arbeiters und Kämpfers - natürlich dennoch gepaart mit enormem Talent. In der Jugendliga "Ontario Hockey League" (OHL) in Kanada fasste er bei den Belleville Bulls langsam Fuß, wurde 2008 zum Stammtorwart und gewann die Jugendmeisterschaft im Jahr 2010. Im anschließenden Draft wurde er in der 4. Runde von den Capitals ausgewählt, sollte aber zunächst noch Spielpraxis sammeln.

Das Pfeiffersche Drüsenfieber setzte ihn 2011 jedoch langfristig außer Gefecht, über ein halbes Jahr sah Grubauer keine Eiszeit, verlor 10 Kilogramm Körpergewicht und musste diesen Rückstand in den Talentmühlen der Elite-Liga erst einmal aufholen. In Farmteams der Capitals kämpfte Grubauer sich mühsam zurück und kam tatsächlich 2013 zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft. Seit der Saison 2015/16 ist er der etablierte Ersatzmann von Stammtorwart Holtby. Insgesamt 68 Pflichtspiele stehen in der Liga bisher in seiner Vita, ein Gegentorschnitt von 2,25 in der Regular Season ist sehr ordentlich.

Lettlands Offensive klein halten

Für Deutschland ist seine Quote noch besser - vier seiner fünf Spiele gewann die DEB-Auswahl und kassierte dabei nur sechs Treffer. "Die Letten sind läuferisch und kämpferisch sehr stark und haben einen enormen Drang zum Tor" , gab der Rosenheimer seine Einschätzung des Gegners für das nun anstehende so wichtige Spiel ab und wirkt dabei extrem selbstbewusst. Auch seinen NHL-typischen "Playoff-Bart" hat er im Gegensatz zu Holtby noch nicht abrasiert - der Mann hat seine Mission noch nicht beendet.

Inhaltlich liegt er indes richtig: Lettland ist tatsächlich extrem agil, allerdings gelangen dem Team vom Kanadier Robert Hartley bei diesem Turnier erst elf Treffer - dass es möglichst dabei bleibt ist heute Abend die Hauptaufgabe von "Grubi". Und dass

Stand: 16.05.2017, 10:47