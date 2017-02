St. Pauli feiert wichtigen Sieg in Braunschweig

St. Pauli nutzt die Chance besser

Kapitän Lasse Sobiech köpfte St. Pauli in der siebten Minute in Führung. Insbesondere vor dem Seitenwechsel hätte die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen weitere Treffer erzielen können. Braunschweig steigerte sich zwar nach schwachem Beginn, rannte sich aber immer wieder vor dem Strafraum fest. Die größte Chance für Braunschweig vergab Domi Kumbela in der 23. Minute, als er nach einem flachen Zuspiel von rechts völlig freistehend wenige Meter vor dem Tor den Ball in die Arme von St. Paulis Torwart Philipp Heerwagen spielte.

In der 68. Minute hatte Braunschweigs Christoffer Nyman ebenfalls den Ausgleich auf den Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Torhüter Heerwagen. St. Pauli blieb vor dem Tor konsequenter - und so sorgte Cenk Sahin in der 72. Minute für die Entscheidung, als mit einem langen Pass freigespielt wurde. Die Braunschweiger, für die Suleiman Abdullahi (90.+6) spät per Kopf verkürzte, gingen somit erstmals in dieser Saison in einem Heimspiel als Verlierer vom Platz.