Felix Rosenqvist hat aber überhaupt keine Lust, sich seine vielversprechenden Auftritte von Marco Wittmann madig machen zu lassen. "Ich finde das absolut lächerlich" , polterte der amtierende Formel-3-Champion zurück: "Man muss sich die Daten doch nur mal objektiv anschauen, selbst am Ende der Runde, in der ich ihn angeblich blockiert habe, lag immer noch eine Sekunde zwischen uns.“ Rosenqvist spöttisch: "Wittmann steht doch sogar auf der Pole. In den Serien, in denen ich zuvor gefahren bin, geht es im Qualifying noch enger zu - und da beschwert sich auch keiner."