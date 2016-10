Pappnasen, Clowns und Co.: DTM wird zur "Formel Zoff" - Teil 1

Beim letzten Saison-Wochenende am 15. und 16. Oktober in Hockenheim hätte fast das halbe Fahrerfeld eine Rechnung mit Audi-Altmeister Mattias Ekström zu begleichen – doch der ist wegen seiner Titelambitionen im Rallycross gar nicht am Start. Dennoch hat der so gar nicht altersmilde Schwede eindeutig den Titel des Zoff-Meisters im Jahr 2016 abgeräumt: auf und neben der Strecke.