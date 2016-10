Entscheidung in Hockenheim

Kann der BMW von Marco Wittmann seine 17 Punkte Vorsprung beim Sonntag-Rennen am Hockenheimring über die Ziellinie retten oder fängt ihn der Audi von Edoardo Mortara doch noch in letzter Sekunde ab? Für den Ausgang dieses Herzschlagfinales gibt es jedenfalls einige denkbare Varianten.

Fakt ist: Sollte Wittmann vor Mortara über die Ziellinie fahren, bräuchte es keinerlei Rechenspiele mehr, dann wäre die Entscheidung zugunsten des BMW-Piloten gefallen. Allerdings hat Mortara tatsächlich noch Chancen auf den Titel.

Spannende Konstellationen

Wenn Wittmann während des Rennens ausfallen sollte, müsste Mortara das Rennen mindestens auf Platz zwei beenden, weil es für diesen Rang 18 Punkte gäbe. Damit hätte der Schweizer Wittmann überholt.

Sollte Mortara das Rennen gewinnen können, dürfte Wittmann nicht besser sein, als Platz sechs. In diesem Fall gäbe es einen Punktegleichstand, beide hätten dann 202 Punkte in der Gesamtwertung. In diesem Fall würde die Mehrzahl der Saisonsiege ausschlaggebend sein. Mortara hätte dann seinen fünften Sieg eingefahren, bei Wittmann wären es lediglich drei.

Sollte Marco Wittmann allerdings mindestens den fünften Platz belegen, wäre die Entscheidung gefallen und Mortara müsste sich mit dem Vize-Titel zufrieden geben.

Stand: 15.10.2016, 16:09