Vorschau auf die Saison 2017

Die DTM will auch im kommenden Jahr wieder hochklassigen und noch spannenderen Sport bieten. Entsprechend emsig sind die Hersteller dabei, die Weichen für die Zukunft zu stellen. "Das ist ein fortlaufender, dauerhafter Prozess. Bereits wenn die aktuelle Saison gestartet ist, beginnen wir mit den Planungen für die darauf folgende" , sagt Mercedes-DTM-Teamchef Ulrich Fritz sportschau.de.

Im kommenden Jahr soll es vor allem eine besonders einschneidende Veränderung der Rennserie geben. Mercedes, Audi und BMW werden aller Voraussicht nach nur noch jeweils mit sechs statt bisher mit acht Rennwagen in die Saison gehen. Gründe dafür liegen zum einen in den geringeren Kosten für die drei Hersteller. Zum anderen hofft Fritz auch noch an einen anderen Effekt.

"Ich glaube, der DTM tun Veränderungen auch mal ganz gut, auch solche in diesem Umfang. Ich wüsste jedenfalls nicht, was dagegen spricht. Das Produkt wird dadurch jedenfalls nicht schlechter, im Gegenteil" , sagt Fritz. Eine endgültige Entscheidung ist in dieser Frage zwar noch nicht gefallen, die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass sich die Verantwortlichen der drei Marken in Kürze darauf einigen werden.

Zu viel Grip, zu viel Aerodynamik

Gezielt gearbeitet wird bei den Herstellern bereits an einer höheren Motorleistung und einer verringerten Aerodynamik bei ihren Rennboliden. Die Fahrer beklagen sich seit längerer Zeit darüber, dass ihre Autos über zu wenig Power (zwischen 460 – 490 PS) verfügen, aber zu viel Grip und Aerodynamik vorweisen.

Schon abgebrochene Aerodynamikteile, die sogenannten Flicks, rauben den Fahrern alle Möglichkeiten auf schnelle Zeiten. Ganz zu schweigen von größeren Dellen nach einer Karambolage auf der Rennpiste. Deshalb sollen die Tourenwagen auch robuster werden, so dass sich die Fahrer harte Duelle liefern können und auch nach einer Berührung in der ersten Runde noch die Chance besteht, das Rennen gewinnen zu können. Diesen kollektiven Wünschen der Piloten soll Rechnung getragen werden.

Wie viel mehr Kraft die Autos haben werden und wie sie ihre Fahrzeuge in den anderen Bereichen individuell abstimmen, bleibt allerdings des jeweilige Geheimnis der einzelnen Hersteller. "Beim technischen Reglement sind wir auf einem guten Weg, das scheint zu funktionieren" , sagt Fritz.

Weichere Reifen für mehr Überholmanöver

Ein großes Thema für die kommende Saison sind auch die Reifen. Die bisherigen Pneus bauen nicht genug ab, die Performances der Autos und die Rundenzeiten ähneln sich zu sehr. "Ein Reifen, der mehr abbaut, würde mehr Überholmöglichkeiten bieten und mehr Spannung garantieren" , sagt Fritz. Deshalb wird künftig ein anderer, weicherer Pneu genutzt. Es liegen derzeit noch zwei Vorschläge des Vertragsherstellers bereit. Noch ist aber nicht die letzte Entscheidung gefallen, welche der beiden Reifen-Varianten es am Ende konkret sein werden.

Dass es in der kommenden Saison noch einmal eine Ausnahmereglung für einen Hersteller geben wird, wie es in der laufenden Rennzeit BMW (geringeres Gewicht, breiterer Heckflügel) von Audi und Mercedes zugestanden bekommen hat, ist laut dem Mercedes-DTM-Chef eher unwahrscheinlich. "Ich habe zwar gelernt, im Rennsport niemals nie zu sagen. Aber es sollte eine einmalige Lösung bleiben, wir sollten so etwas künftig vermeiden" , sagt Fritz.

Fritz: "Edoardo ist ein interessanter Fahrer."

Ganz speziell könnte sich in einem Cockpit bei Mercedes eine Veränderung ergeben. Edoardo Mortara gilt als äußerst heißer Kandidat für einen Platz im Team der Stuttgarter. "Dafür ist es noch zu früh, wir sollten erstmal die letzten beiden Rennen hinter uns bringen. Aber alle Fahrer, die um den Titel kämpfen, sind interessant. Dazu gehört auch Edoardo" , sagt Fritz.

Dementieren wollte der Mercedes-Chef die Gerüchte um den Schweizer jedenfalls nicht. Für Fritz sind solche Spekulationen vielmehr das Salz in der Suppe einer spannenden Rennserie.

Gemeinsames Reglement mit japanischer Super-GT

Auf eine Sache müssen die DTM-Fans aber in jedem Fall noch warten: auf Rennen mit Beteiligung der japanischen Hersteller Toyota, Nissa und Honda. Seit Jahren ist eine Kooperation mit der japanischen Super-GT-Rennserie geplant. Nun soll im Herbst 2017 ein Reglement vorgestellt werden, in dem Autos aus Europa bei Rennen in Asien mitfahren können - und umgekehrt.

Vorerst jedoch werden Audi, BMW und Mercedes wohl noch unter sich bleiben. Die Japaner sind mit Turbo-Motoren unterwegs - die Einführung der aufgeladenene Aggregate in der DTM ist jedoch frühestens für 2019 geplant.

Stand: 11.10.2016, 08:30